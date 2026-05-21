[BS현장] “스타워즈 세계관 몰라도 가능”…‘만달로리안과 그로구’ 존 파브로 감독

글로벌 신화를 쓴 만달로리안 시리즈가 마침내 스크린으로 무대를 옮겨 전 세계 관객과 만날 채비를 마쳤다.

21일 영화 만달로리안과 그로구의 연출을 맡은 존 파브로 감독의 화상 간담회가 열렸다. 이번 작품은 지난 2019년 개봉한 스타워즈: 라이즈 오브 스카이워커 이후 오랜만에 제작되는 스타워즈 세계관의 극장판 영화로다.

만달로리안과 그로구는 드넓은 은하계를 누비는 우주 최강 듀오 현상금 사냥꾼 딘 자린(페드로 파스칼)과 치명적인 귀여움을 자랑하는 그로구가 운명을 바꿀 거대한 임무를 위해 떠나는 위대한 모험을 그린 블록버스터 어드벤처물이다.

앞서 디즈니+ 오리지널 시리즈로 첫선을 보였던 만달로리안은 전 세계 영화제에서 157회 노미네이트, 총 62회 수상이라는 대기록을 세운 바 있다. 특히 제73회 에미상에서는 최다 노미네이트 및 13개 부문을 휩쓸며 작품성과 대중성을 동시에 입증했다.

오는 27일 개봉하는 극장판 역시 화려한 제작진과 출연진을 자랑한다. 영화 아이언맨의 감독이자 어벤져스 시리즈 전체 기획에 참여하며 전 세계적인 흥행 신화를 쓴 존 파브로 감독이 다시 한번 메가폰을 잡았다. 여기에 시리즈의 정체성이자 상징인 딘 자린 역의 페드로 파스칼이 돌아와 극의 무게감을 더할 예정이다.

이날 간담회에서 존 파브로 감독은 극장판 제작 계기와 작품에 대한 강한 자신감을 드러냈다. 파브로 감독은 “8년 정도 만달로리안 TV 시리즈를 하면서 좋은 경험을 쌓았다”며 운을 뗐다.

특히 일명 ‘베이비 요다’로 불리는 캐릭터 그로구의 글로벌한 인기를 극장판 기획의 핵심 요인으로 꼽았다. 파브로 감독은 “그로구 캐릭터가 SNS를 통해 전 세계적인 사랑을 받으면서, 기존 TV 쇼를 모르는 분들에게도 널리 알려졌다”며 “두 캐릭터(딘 자린과 그로구)야말로 극장으로 새로운 신규 관객을 끌어들이기에 가장 적합한 조합이라고 생각했다”고 설명했다.

기존 스타워즈 시리즈의 방대한 진입 장벽에 대한 우려도 일축했다. 파브로 감독은 “스타워즈 세계관 안에는 방대한 서사와 다양한 스토리라인이 존재하지만, 이번 영화는 기존 시리즈나 다른 작품들을 모두 보지 않았더라도 충분히 즐길 수 있는 최고의 입문작이 될 것”이라고 강조했다.

파브로 감독은 스타워즈 팬덤이 그로구에게 열광하는 이유에 대해서도 구체적인 분석을 내놓았다. 가장 큰 매력으로 직관적인 외형을 꼽으며 “스타워즈 세계관의 본질을 전달하는 핵심 스토리텔러인 요다의 어린 시절을 연상시키는 외형을 가졌다. 덕분에 보는 순간 마음이 따뜻해지는 감정을 불러일으킨다”고 설명했다.

이어 캐릭터가 가진 내면의 힘과 서사적 매력도 덧붙였다. 파브로 감독은 “그로구의 순수한 마음 역시 관객들을 사로잡은 요인”이라며 “겉보기엔 한없이 연약하고 취약해 보이지만 그 안에 숨겨진 강인함이 있다. 작은 몸집으로도 자신을 둘러싼 거대한 주변 환경과 상황을 변화시키는 힘을 보며 대중이 큰 영감을 받는 것 같다”고 덧붙였다.

만달로리안과 그로구는 탄탄한 기존 팬덤과 높은 대중적 인지도를 무기로 극장가 공략에 나선다. “기존 시리즈를 몰라도 즐길 수 있다”는 존 파브로 감독의 호언장담처럼 이번 작품이 골수 스타워즈 팬뿐만 아니라 새로운 세대의 관객까지 사로잡을 수 있을지 귀추가 주목된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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