인바디, 가정용 체성분 측정기 ‘InBody H2’ 5월 27일 출시

사진=인바디

글로벌 체성분 분석 기업 인바디가 가정용 체성분 측정기 신제품 ‘InBody H2’를 오는 5월 27일 와디즈를 통해 선보인다고 21일 밝혔다.

InBody H2는 20·50·100Hz의 트리플 주파수를 적용한 것이 특징이다. 기존 단일 또는 듀얼 주파수 방식이 세포 밖 수분을 측정하고 세포 내부 수분은 임의로 계산하는 방식이었다면, 트리플 주파수는 세포 안과 밖의 수분을 모두 분석해 보다 정밀한 체성분 데이터를 제공하도록 설계됐다.

측정 방식에는 8점 터치식 전극이 적용돼 전신을 보다 세밀하게 측정할 수 있으며, 상체와 하체를 각각 측정할 수 있도록 핸들바도 추가했다. 사용자가 체중계에 올라서면 자동으로 사용자를 인식하는 인바디 ID 기능도 탑재돼 별도의 조작 없이 편리하게 이용할 수 있다.

사진=인바디

검사 결과는 BLE 5.0과 Wi-Fi 통신 방식을 통해 전용 앱 ‘InBody+’로 자동 전송된다. 체성분 MBTI로 불리는 인바디 클러스터를 통해 사용자의 체성분 유형을 분석하고, 매일 제공되는 질문을 바탕으로 생활 습관을 파악해 체성분 개선 방향을 제안하는 커스텀 러닝 기능을 제공한다. 사용자는 측정 후 앱에서 체성분 데이터를 확인할 수 있으며, 반복 측정을 통해 변화 흐름을 관리할 수 있다.

앱에는 식단 사진 칼로리 분석과 운동 플랜 코칭을 지원하는 인바디 AI 기능도 포함됐다. 이를 통해 사용자는 식단과 운동 관리까지 함께 이어갈 수 있으며 체성분 변화 곡선도 한눈에 확인 가능하다.

인바디 관계자는 “InBody H2는 트리플 주파수 기술과 AI 기반 앱 서비스를 결합해 단순 측정을 넘어 사용자의 생활 습관까지 함께 관리할 수 있도록 설계한 제품”이라며 “30년간 쌓아온 글로벌 체성분 분석 노하우를 가정용 제품에 집약한 만큼 이번 와디즈 펀딩을 통해 더 많은 분이 합리적인 가격으로 가정용 인바디를 경험해 보시길 바란다”고 말했다.

이어 “‘InBody H2’는 이번 펀딩 오픈에 앞서 현재 와디즈 페이지에서 사전 알림 신청이 가능하다”며 “한정 수량으로 진행되는 만큼 조기 소진될 수 있어 관심 있는 소비자라면 사전 알림 신청을 서두르는 것이 좋다”고 전했다.

한편, 인바디는 국내 생산과 실명 책임 생산 방식을 기반으로 제품 신뢰도를 유지하고 있다. 제품과 앱 관련 특허를 다수 출원했으며, 전 세계 110여 개국 수출을 통해 30년간 글로벌 헬스케어 시장에서 입지를 다져오고 있다.

이번 신제품은 가정에서도 전문적인 체성분 측정과 앱 기반 건강 관리를 함께 경험할 수 있도록 초점을 맞춘 제품이라는 점에서, 개인 건강 관리 기기 시장 내 선택지를 넓힐 것으로 보인다고 업체 측은 전했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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