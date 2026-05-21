척추 건강 위협하는 잘못된 자세…목·허리디스크 부를수도

스마트폰과 컴퓨터 사용 시간이 늘어나면서 목과 허리 통증을 호소하는 사람이 꾸준히 증가하고 있다.

과거에는 퇴행성 변화로 인한 중장년층 질환으로 여겨졌지만 최근에는 장시간 앉아 있는 생활습관과 잘못된 자세 등의 영향으로 젊은 층에서도 목디스크와 허리디스크 환자가 빠르게 늘고 있다.

특히 통증을 단순 근육 피로나 일시적인 불편으로 여기고 방치할 경우 증상이 악화되면서 신경 손상으로 이어질 수 있어 조기 진단과 적절한 치료가 중요하다.

척추는 여러 개의 척추뼈가 연결된 구조로 뼈 사이에는 외부 충격을 흡수하는 ‘추간판(디스크)’이 위치해 있다. 디스크는 척추 움직임을 부드럽게 유지하고 하중을 분산하는 역할을 하지만 반복적인 압박이나 퇴행성 변화가 누적되면 밀려나오거나 파열되면서 주변 신경을 압박하게 된다. 이로 인해 통증과 저림, 감각 이상, 근력 저하 등의 신경학적 증상이 발생하는데 이를 ‘추간판탈출증’이라고 한다. 발생 위치에 따라 경추 부위는 목디스크(경추 추간판탈출증), 요추 부위는 허리디스크(요추 추간판탈출증)로 구분된다.

목디스크는 단순한 목 통증만 나타나는 질환이 아니다. 어깨와 팔을 따라 통증이 퍼지거나 손끝 저림, 팔 힘 저하 등의 증상이 함께 나타나는 경우가 많다. 일부 환자에서는 두통이나 손의 감각 저하가 동반되기도 한다. 특히 목보다 팔과 손의 저림 증상이 더 심하게 느껴지는 사례도 있어 반복적인 상지 저림 증상이 있다면 경추 신경 압박 여부를 확인할 필요가 있다.

허리디스크는 허리 통증과 함께 엉덩이부터 허벅지, 종아리, 발끝까지 이어지는 방사통이 대표적이다. 허리를 숙이거나 오래 앉아 있을 때 기침이나 재채기 후 통증이 심해지는 경우도 흔하다. 증상이 악화되면 다리 힘이 약해지거나 보행 장애가 나타날 수 있으며 드물게는 대소변 기능 이상 같은 중증 신경학적 증상으로 이어질 수 있어 주의해야 한다.

디스크 질환이라고 해서 모두 수술이 필요한 것은 아니다. 초기에는 약물치료, 물리치료, 운동치료, 도수치료, 신경차단술, 신경성형술 등 비수술적 치료를 통해 증상 완화를 기대할 수 있다. 다만 충분한 보존적 치료에도 통증이 지속되거나 근력 저하, 감각 이상 같은 신경학적 증상이 진행되는 경우에는 수술적 치료를 고려하게 된다. 치료 방향은 환자의 증상 정도와 신경 압박 상태, 일상생활 기능 저하 여부 등을 종합적으로 고려해 결정하게 된다.

평소 생활습관 관리 역시 디스크 예방과 재발 방지에 중요한 요소다. 스마트폰이나 컴퓨터 사용 시 고개를 앞으로 내미는 자세를 피하고 장시간 같은 자세를 유지하지 않도록 중간중간 스트레칭을 하는 것이 도움이 된다. 또한 무거운 물건을 들 때는 허리를 숙이기보다 무릎을 굽혀 하중을 분산시키는 습관이 필요하며 허리와 복부 근육을 강화하는 코어 운동도 척추 안정성 유지에 도움이 될 수 있다.

김태신 신촌연세병원 신경외과 과장은 “목이나 허리 통증을 단순 피로감이나 근육통 정도로 생각해 치료 시기를 놓치는 환자들이 적지 않다”며 “디스크 질환은 조기에 발견해 적절한 치료를 시행하면 수술 없이도 호전되는 경우가 많기 때문에 통증이나 저림 증상이 2주 이상 지속된다면 신경외과 전문의 진료를 받아 정확한 원인을 확인하는 것이 중요하다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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