농구협회 ‘2026 KBA 3x3 프라임리그 2차 대회’ 고양서 개최…‘몽골 챌린저’ 출전권 걸린 진검승부

사진=대한민국농구협회 제공

3x3 농구가 다시 고양을 뜨겁게 달군다.

대한민국농구협회는 20일 “2026 KBA 3x3 프라임 리그(Prime League)가 23일부터 24일까지 이틀간 경기도 고양시 원마운트 특설코트에서 진행된다”고 밝혔다.

프라임 리그는 2027년 정식 3x3 프로리그 출범을 위한 징검다리 역할을 하고 있다. 이번 2차 대회를 맞아 국제 대회의 면모를 갖추며 한 단계 더 진화했다. 2차 대회서 도입되는 특별한 변화가 있다. 국제농구연맹(FIBA) 공식 인증을 통해 ‘FIBA 3x3 라이트 퀘스트(LITE QUEST, 레벨 7)’로 격상됐다. 대회 규모뿐만 아니라 우승 특전도 파격적으로 업그레이드됐다.

우승 팀에게는 다음 달 23일부터 24일까지 몽골 수흐바타르에서 개최되는 국제대회인 ‘수흐바타르 챌린저’ 출전권과 함께 선수 4인의 항공권이 지원된다. 세계 무대로 나아갈 수 있는 황금 같은 기회가 주어지는 만큼, 참가 팀들의 우승을 향한 열망이 그 어느 때보다 뜨거울 전망이다.

사진=대한민국농구협회 제공

독보적인 팀이 하나 있다. 최근 대한민국 3x3 농구의 저력을 보여준 국가대표팀이다. 지난 ‘2026 FIBA 3x3 아시아컵’에서 준우승이라는 쾌거를 달성했다. 구민교, 김승우, 이주영, 이동근이 이번 대회도 출격한다. 대표팀은 오는 9월 열리는 아이치·나고야 아시안게임을 정조준하고 있다. 이번 대회를 실전 조직력을 극대화할 무대로 삼겠다는 계획이다.

물론 국내 3x3 최강팀들의 반격도 만만치 않다. 지난 1차 대회에서 준우승을 차지한 코스모(COSMO)를 비롯해 전통의 강호 블랙라벨스포츠, 한솔레미콘, 김포시농구협회, 전북특별자치도농구협회 등 총 6개 팀이 출사표를 던졌다. 아시아컵 준우승 멤버들이 이끄는 국가대표팀의 독주를 막기 위한 국내 실력파 팀들의 치열한 경쟁이 이번 대회 최대 관전 포인트가 될 것으로 보인다.

사진=대한민국농구협회 제공

협회 관계자는 “이번 2차 대회가 FIBA 인증 라이트 퀘스트로 격상되면서 한국 3x3 농구의 국제 경쟁력을 강화하는 좋은 계기 가 될 것”이라며 “2027년 프로리그 출범의 성공적인 기반을 다지기 위해 박진감 넘치는 최고의 경기를 선보이겠다”고 포부를 밝혔다.

이번 대회는 협회 공식 유튜브 채널 ‘KBA Live’와 네이버 치지직을 통해 실시간으로 중계된다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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