“출시 5일 만 400만장”…서브노티카2, 글로벌 흥행 질주

서브노티카2 이미지. 크래프톤 제공

크래프톤 신작 서브노티카2가 폭발적인 흥행세를 이어가며 출시 초반부터 400만 장 판매를 돌파했다. 얼리 액세스 단계부터 기록적인 성과를 이어가며 심해 생존 게임의 새로운 기준을 세웠다는 평가가 나온다.

21일 크래프톤에 따르면 크리에이티브 스튜디오 언노운 월즈가 개발한 서브노티카2는 출시 직후부터 빠른 판매 속도를 보였다. 얼리 액세스 시작과 동시에 100만 장을 기록한 데 이어 12시간 만에 200만 장, 출시 5일 만에 누적 400만 장을 넘어섰다.

이와 함께 스팀 기준 최고 동시 접속자는 46만7000명, 일 평균 활성 이용자는 130만명을 기록했으며, 누적 플레이 시간은 약 2857만 시간에 달했다. 리뷰 역시 7만3000여 건 가운데 91%가 긍정 평가로 나타나며 ‘매우 긍정적’ 반응을 유지하고 있다.

게임은 이용자 피드백을 반영해 지속적인 개선도 예고했다. 향후 업데이트를 통해 생물체의 공격성과 인식 범위를 조정하고, 생존 도구 활용성을 강화해 심해 탐험의 몰입감을 높일 계획이다.

언노운 월즈의 페르난도 멜로 총괄 프로듀서는 “전 세계 플레이어들이 보여준 뜨거운 관심에 감사한다”며 “얼리 액세스는 이용자와 함께 완성해가는 과정인 만큼 계속 의견을 반영하겠다”고 밝혔다.

크래프톤 이진형 본부장 역시 “플레이어 피드백이 완성도를 좌우하는 핵심 요소”라며 “만족도 높은 얼리 액세스 경험을 제공하기 위해 지원을 아끼지 않겠다”고 강조했다.

한편 서브노티카2는 외계 해양 행성을 배경으로 한 오픈월드 생존 게임으로, 언리얼 엔진 5 기반의 그래픽과 함께 시리즈 최초로 최대 4인 협동 플레이를 도입해 전작보다 확장된 탐험 경험을 제공한다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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