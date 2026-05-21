티라, 웹툰 ‘미치도록 너만을’ OST ‘폴인유’ 23일 공개

사진제공=요구르트스튜디오

태국 출신 가수 티라(Tra)가 웹툰 ‘미치도록 너만을’ 새 OST를 가창했다.

21일 요구르트스튜디오에 따르면 티라는 웹툰 ‘미치도록 너만을’ 새 OST ‘폴 인 유’(Fall in you) 가창자로 나서 오는 23일 정오 음원을 공개한다.

막을 수 없이 빠져드는 사랑의 마음을 감각적인 노랫말로 담아낸 신곡은 티라의 감성 깃든 보컬 톤과 가창력이 어우러진 팝발라드 곡이다. 제목에서 연상할 수 있는 것처럼 매 순간 사랑하는 사람에게 가까이 다가가 달콤함을 꿈꾸는 사랑의 감정이 곡 전개와 함께 자연스럽게 이어진다.

10대 중반의 어린 나이임에도 탁월한 감성과 가창력으로 인정받고 있는 티라는 누군가를 향한 러브송을 자신만의 느낌과 목소리로 들려줬다. 저음부에서는 짙은 그루부에 맑은 청량감이 더해진 티라 특유의 감각이 돋보이며 몰입도를 높인다.

‘폴 인 유’는 국내·외 수많은 아티스트들의 앨범 및 OST로 활동 중인 작곡가 고병식과 이형성의 합작품으로 만들어졌다.

티라는 숏폼 드라마 ‘이번 생에선 사장님 살리려구요’ OST, 지난 2월 발표한 KBS1 일일드라마 ‘마리와 별난 아빠들’ OST ‘투나잇’에 이어 세 번째 작업을 통해 이들 프로듀서들과 음악적 케미를 과시할 것으로 기대된다.

태국 출신의 티라는 한류 아이돌 육성 프로젝트에 참가해 뛰어난 가창력과 춤 실력을 과시하며 한국행을 택했다. 올해 정식 데뷔를 목표로 연습생 생활을 해오고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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