‘센과 치히로→토토로’ 지브리 오리지널 싱어즈 첫 내한 공연…특별 이벤트도 풍성

‘센과 치히로의 행방불명’, ‘토토로’ 등 스튜디오 지브리 첫 오리지널 싱어즈 내한 공연이 풍성한 관람 이벤트로 관객을 맞이한다.

코크스는 지난 20일 공식 SNS 채널을 통해 스튜디오 지브리 오리지널 싱어즈 콘서트 ‘The Music of STUDIO GHIBLI Original Singers Symphony’ 관람객 대상 특별 이벤트를 공개했다.

공연 관람자를 대상으로 회차별 15명씩, 총 30명의 관객을 추첨해 싱어들의 친필 사인이 담긴 포스터를 증정할 계획이다. 이번 공연이 지브리 애니메이션의 정체성을 부여한 원곡 가수들이 최초로 한국을 방문해 펼치는 공식 내한 무대인만큼 이들의 친필 사인이 담긴 한정판 포스터는 남다른 소장 가치를 지닐 것으로 기대된다.

오는 6월 6일 서울 연세대학교 대강당에서 총 2차례에 걸쳐 열리는 이번 콘서트는 거장들의 원곡을 라이브로 들을 수 있는 기회다. ‘나우시카’의 시마모토 스미, ‘센과 치히로의 행방불명’의 키무라 유미, ‘모노노케 히메’의 메라 요시카즈, ‘토토로’의 이노우에 아즈미, 그리고 유유 등 지브리 명곡의 주인공이 총출동한다. 도쿄 아시아 오케스트라의 웅장하고 섬세한 연주가 더해져 스크린 속 감동과 원작의 향수를 완벽하게 재현할 예정이다.

주최 측은 “최초 내한이라는 상징성에 더해 관객들에게 더욱 특별한 추억을 드리고자 이번 공연 관람 이벤트를 기획했다”며 “원곡 가수들의 목소리와 오케스트라 선율이 만들어내는 감동을 현장에서 직접 느끼시길 바란다”고 말했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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