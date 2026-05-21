공연 1만원 할인권 24만장 배포…22일부터 선착순 1인 2매 발급

공연 할인권 지원 포스터

뮤지컬과 연극 등의 공연을 저렴한 비용으로 즐길 수 있는 할인권이 배포된다.

문화체육관광부는 예술경영지원센터, 한국문화예술위원회와 함께 22일부터 온라인 예매처와 비수도권 문예회관을 통해 공연 1만원 할인권 24만장을 1차 배포한다고 21일 밝혔다. 이번 할인권은 앞서 확보한 2026년 추가경정예산 41억원(할인권 40만장) 중 일부를 활용했으며 나머지 예산은 오는 9월 2차 할인권 배포 시 활용할 예정이다.

할인권은 22일 오전 10시부터 5개 온라인 예매처(네이버예약·놀유니버스·예스이십사·타임티켓·티켓링크)에서 발급받을 수 있다. 예매처별로 1인 2매 선착순 배포된다. 공연일이 9월3일까지인 공연에 한해 사용할 수 있다. 연극·뮤지컬·서양음악(클래식)·한국음악(국악)·무용·복합 등 분야에 사용할 수 있으며 대중음악과 대중무용은 제외된다.

할인권 발행은 이날부터 8월20일까지 1주일 단위로 운영된다. 매주 금요일 오전 10시부터 다음주 목요일 자정까지 각 예매처에서 할인권을 발급받아 사용할 수 있다. 예를 들어 22일부터 28일 사이에 발급받은 할인권은 28일 자정 전까지 사용 가능하다. 기간 내 사용하지 않은 할인권은 기간 만료로 자동 소멸된다.

할인권은 1매당 1만원이며 결제 1건당 할인권 1매(예매처별 2매까지 적용 가능)가 적용되므로 할인권 금액보다 가격이 낮은 공연이라도 관람권 여러 장을 한 번에 구매해 결제 금액이 1만5000원 이상이면 사용할 수 있다. 또한 할인권은 예매처의 기존 할인과도 중복으로 적용받을 수 있다.

문체부는 지역 공연을 활성화하기 위해 비수도권(서울·경기·인천 제외) 공연장에서 개최하는 공연에만 사용할 수 있는 할인권을 네이버예약·타임티켓·티켓링크에서 1인 2매까지 추가로 발급한다. 온라인을 통한 예매가 익숙하지 않은 관객은 예술경영지원센터 유선 안내 창구를 통해 도움을 받을 수 있다.

또 만 55세 이상 고령층과 장애인, 저소득층, 농어민이 비수도권 문예회관에서 열리는 기획공연을 관람할 경우 공연 할인권을 쉽게 사용할 수 있도록 현장 할인을 실시한다. 관람료가 1만원을 초과하는 공연 관람권을 현장에서 발권할 때 관람권 1매당 1만 원의 할인을 적용받을 수 있다.

문체부 정책 담당자는 “이번 공연예술 관람료 지원으로 국민들이 일상에서 공연예술을 더욱 가깝게 즐기고 공연예술계가 다시 활기를 되찾기를 바란다”며 “문체부는 앞으로도 모든 국민이 문화예술을 향유할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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