어센트, 7월 대만 단독 팬미팅 개최…화려한 퍼포먼스→팬들과 소통 이벤트 마련

그룹 어센트(ASC2NT)가 대만 팬미팅을 개최하고 현지 팬들과 특별한 시간을 보낸다.

어센트는 오는 7월 19일 대만 Code Space(코드 스페이스)에서 단독 팬미팅 'Unfolded Moments(언폴디드 모멘츠)'를 개최한다.

2024년 대만에서 진행된 팬콘 'Expecting Tomorrow(익스펙팅 투모로우)' 이후 약 1년 9개월 만에 펼쳐지는 어센트의 공연이라는 점에서 현지 팬들의 관심을 모은다. 대만 팬들을 위해 다채로운 이벤트를 준비했으며 지금까지와는 또 다른 풍성한 무대들을 선보일 예정이다.

어센트는 이번 팬미팅을 통해 팬들과의 교감을 최우선으로 하는 특별한 시간을 마련한다. 무대 위 퍼포먼스뿐 아니라 팬들과 직접 소통할 수 있는 다양한 이벤트와 프로그램을 통해 ‘Unfolded Moments’라는 타이틀처럼 팬들과 함께 새로운 추억을 펼쳐갈 예정이다. 이를 통해 어센트는 음악적 매력뿐 아니라 진정성 있는 소통으로 글로벌 팬덤과의 유대감을 더욱 깊게 다질 것으로 기대된다.

특히 어센트는 화려한 퍼포먼스부터 진심을 담은 감성 무대까지 다양한 콘셉트의 무대는 물론, 다양한 1대 1 프리미엄 이벤트로 팬들과 특별한 시간을 보낸다. 어떤 서프라이즈로 팬들의 눈과 귀를 사로잡을지 궁금증이 더해진다.

어센트는 이번 대만 팬미팅을 시작으로 추후 인도네시아, 캐나다, 과테말라 등에서 팬미팅과 팬사인회를 진행하며 글로벌 팬들에게 눈도장을 찍을 전망이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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