‘이지훈♥’ 아야네, 육아 논란 후 심경…“태도 다시 돌아봐”

사진 = 아야네 SNS 계정

가수 겸 배우 이지훈의 일본인 아내 아야네가 육아 논란 이후 SNS를 통해 심경과 근황을 전했다.

아야네는 21일 자신의 SNS를 통해 “루희가 저저번주 일요일부터 10일동안 아프다가 저번 일요일에 고열에 결막염에 증이염까지 왔다”고 밝혔다.

이어 “저는 저번 임산부 검사시 갑상선 수치가 비정상이 나왔다는 연락을 받고 입덧하는 와중에 마음적으로 불안한 날을 지냈다”며 “예정되어있었던 저희의 첫 해외여행인 발리는 취소가 되고”라고 전했다.

그러면서 “재검후 수치가 조금씩 정상으로 돌아오고 있다는 반가운 소식을 듣고 루희도 많이 호전이 되어 마지막 사진처럼 컨디션이 완전 회복 되어가고 있다”고 덧붙였다.

또 아야네는 “저번에 올린 내용으로 많은 분들께 주신 의견 소중히 여기며 더욱더 나은 사람이 되고자 항상 노력하겠다”며 “아이에 대한 태도, 주변 사람에 태도도 또한번 다시 생각하게될 계기가 되었고 제가 생각하는것보다 더 성장해야 함을 느꼈다”고 말했다.

앞서 아야네는 딸 루희가 어린이집에서 사탕을 먹은 사실을 공개하며 ‘무염 육아’를 하고 있다고 밝혔으나, 해당 발언이 어린이집을 저격한 것 아니냐는 논란에 휩싸였다. 이후 과거 부부 유튜브 채널에서 딸에게 매운 짬뽕을 먹이는 장면까지 재조명되며 비판이 이어졌다.

한편 이지훈과 아야네는 2021년 결혼했으며, 2024년 딸 루희를 품에 안았다. 현재는 시험관 시술 끝에 둘째를 임신 중이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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