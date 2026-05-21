버바 왓슨이 왔다고?!… 오늘 개막 ‘코오롱 한국오픈’ 참여형 골프축제로 ‘관심 집중’

코오롱 제68회 한국오픈 출전을 위해 20년만에 우정힐스CC를 방문한 버바 왓슨이 자신의 사진 앞에서 활짝 웃고 있다. 대회 조직위 제공

함정우, 문도엽, 김민규, 버바 왓슨, 이태희, 김민수(왼쪽부터)가 코오롱 제68회 한국오픈 출전을 앞두고 선전을 다짐하고 있다. 대회 조직위 제공

내셔널 타이틀 대회 ‘코오롱 한국오픈’이 환희와 감동이 머무는 골프 축제를 테마로 갤러리를 맞이한다.

㈜코오롱과 대한골프협회(KGA)가 공동 주최하는 ‘코오롱 제68회 한국오픈골프선수권대회’가 오늘 막을 올린다. 21일부터 24일까지 충남 천안시 우정힐스에서 펼쳐진다. 특히 이번 대회에는 LIV 골프에서 활동 중인 버바 왓슨(미국), 대니 리(뉴질랜드) 및 코오롱 한국오픈 2회 우승 경험을 보유한 김민규 등 국내외 정상급 선수들이 출전해 시선을 집중시킨다.

날씨도 대회를 반긴다. 거세게 쏟아지던 비가 이날 오후에는 그칠 것으로 예상된다. ‘여름 기운이 들기 시작한다’는 절기 소만이지만, 비가 그친 후에는 더위가 한풀 꺾여 대회 갤러리에는 최적의 날씨가 될 것으로 보인다. 이에 주최 측도 다채로운 체험형 프로그램과 이벤트를 예고하며 갤러리를 맞을 준비에 나선다. 대회 관계자는 “갤러리 모두가 함께 참여하고 즐길 수 있는 다양한 현장 프로그램을 강화해 ‘환희와 감동이 머무는 축제’로 대회의 경험을 확장한다는 계획”이라고 전했다.

먼저 20년 만에 코오롱 한국오픈 무대를 다시 찾은 마스터스 2회 우승자 버바 왓슨의 출전을 기념해 ‘버바 왓슨 찐팬을 찾습니다’ 이벤트가 진행됐다. 해당 이벤트는 버바 왓슨을 향 한 팬들의 애정과 응원을 직접 확인할 수 있는 소셜 참여형 프로그램으로, 2006년 열린 코 오롱 제49회 한국오픈 현장에서 촬영한 버바 왓슨의 사진이나 올해 버바 왓슨을 향한 응원 메시지를 제출한 뒤 이벤트 게시물에 댓글을 남긴 팬들 중 추첨을 통해 선정됐다.

추첨을 통해 선정된 당첨자에게는 버바 왓슨과의 팬미팅을 비롯해 대회 VIP 티켓과 기념품 등 특별한 혜택이 제공될 예정이다. 세계적인 스타 플레이어의 복귀를 기념해 마련된 이번 이벤트는 골프 팬들에게 색다른 추억과 즐거움을 선사할 것으로 기대를 모은다.

대회장을 찾은 갤러리를 위한 현장 이벤트도 풍성하게 마련된다. 대회 최종일 파이널 라운드 종료 후에는 우승자 시상식과 함께 특별 경품 추첨 이벤트가 진행되며, 현장을 끝까지 함께한 관람객 가운데 추첨을 통해 코지마 안마의자, 뱅앤올룹슨(B&O) 베오사운드 A5, 다이너스 아이언 세트 등 다양한 프리미엄 경품이 제공된다. 또한 입장 갤러리 전원에게는 스크 래치 경품권이 제공돼 코오롱스포츠 에어로라이트 텐트, 뱅앤올룹슨(B&O) 베오사운드 익스 플로어, 볼보 골프백, 다이너스 드라이버·우드·유틸리티 등 다양한 즉석 경품 이벤트에도 참여할 수 있다.

공식 홈페이지와 대회 공식 SNS 채널에서는 ‘한국오픈 우승자 맞히기’ 이벤트도 함께 진행된다. 올해 챔피언을 정확히 예측한 참가자들을 대상으로 추첨을 통해 코오롱스포츠 에어로 라이트4 텐트, 뱅앤올룹슨(B&O) 베오사운드 익스플로어, 혼마 보스턴백 등 다양한 경품이 증정될 예정이다.

가족 단위 관람객을 위한 공간과 프로그램도 한층 강화된다. 확대 운영되는 갤러리 플라자 에서는 다양한 F&B 서비스와 편안한 휴게 공간이 마련되며, 코오롱 스포렉스의 어린이 체험 프로그램인 ‘허밍스쿨(Humming School)’도 함께 운영돼 온 가족이 함께 즐길 수 있는 축제 분위기를 조성할 예정이다.

공식 티켓 판매채널인 ‘유니틱스(UNITIX)’에서 온라인 예매 및 각종 대회 정보 확인이 가능하다. 입장권은 주중 또는 주말 당일권, 전일권으로 구성되어 있으며, 구매자 대상 기념품이 제공된다. 만 13세 미만 또는 초등학생 이하 어린이는 현장 확인 후 무료입장이 가능하다.

자차로 방문하는 갤러리를 위한 주차장은 충남 천안시 동남구 목천읍 운전리 583에 위 치해 있다. 대회장 간 순환 셔틀버스는 15분 간격으로 운행되며, 대중교통을 이용해 방문하는 갤러리를 위한 셔틀버스도 천안아산역 3번 출구 근처에서 30분 간격으로 운영된다. 셔틀버스 운영 시간은 현장 상황에 따라 유동적으로 변경될 수 있으며, 변경 시 유니틱스 페이지에서 실시간으로 업데이트 될 예정이다.

코오롱 관계자는 “코오롱 한국오픈은 대한민국을 대표하는 내셔널 타이틀 대회로서 수준 높은 경기뿐 아니라 갤러리 모두가 함께 즐기고 추억할 수 있는 특별한 스포츠 축제를 만들기 위해 다양한 프로그램을 준비하고 있다”며 “올해는 세계적인 선수들의 플레이와 함께 다채 로운 참여형 프로그램을 통해 골프 팬들에게 더욱 풍성한 현장 경험과 감동을 선사할 예정” 이라고 전했다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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