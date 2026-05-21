“이 가격 말이 돼?”…김준수, 다이소 쇼핑 연신 놀라움

김준수 유튜브 채널 방송 캡처.

가수 겸 뮤지컬 배우 김준수가 생애 처음으로 한국 다이소 쇼핑에 나서 연신 놀라움을 감추지 못했다. 믿기 힘든 가격대의 생활용품들을 직접 경험한 그는 끝내 “이게 어떻게 가능한 거냐”며 감탄을 쏟아냈다.

지난 20일 김준수의 유튜브 채널에는 ‘김준수(XIA)의 GRAVITY Log I 중력을 찾아서’라는 영상이 공개됐다.

영상에서 김준수는 매장을 둘러보며 “팬들이 다이소에 꼭 가보라고 했다. 일본에서는 몇 번 가봤지만 한국 매장은 처음”이라고 말했다.

이어 상품 가격을 확인하던 그는 “이게 진짜 남는 구조냐. 1000원이 말이 되냐. 내가 그동안 산 건 뭐였냐”며 놀라움을 드러냈다. 또 제작진에게 “만원 넘는 것도 있냐”고 물었지만 “없다”는 답을 듣고 웃음을 터뜨렸다.

그는 계속해서 “이게 왜 5000원 이하냐”, “이게 가능한 가격 구조가 맞냐”며 연신 신기함을 감추지 못했다.

쇼핑을 이어간 김준수는 결국 가방이 가득 찰 정도로 물건을 담았고, 직접 셀프 계산대 사용에도 도전했다.

계산을 마친 그는 “10만원이 겨우 넘었다”며 “이게 말이 되냐”고 다시 한 번 놀라움을 표현하며 첫 방문 소감을 마무리했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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