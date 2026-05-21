서인국·박지현, ‘내일도 출근’ 출근길 설렘 포착…직장 로맨스 기대↑

내일도 출근! 포스터. tvN 제공

일상에 지친 직장인의 반복된 출근길이 뜻밖의 설렘으로 바뀌기 시작한다. 서인국과 박지현이 함께한 tvN 새 월화드라마 ‘내일도 출근!’이 두 사람의 모습을 담은 포스터를 공개하며 로맨스 기대감을 끌어올렸다.

21일 tvN에 따르면 내일도 출근은 오는 6월 22일 첫 방송 예정이다. 반복되는 일상에 지쳐 있던 7년 차 직장인 차지윤(박지현)과 냉철한 직장 상사 강시우(서인국)가 서로에게 서서히 스며들며 관계와 감정을 다시 변화시켜 가는 오피스 로맨스다. 누적 조회수 2억 회를 기록한 웹툰을 원작으로, 현실적인 직장 생활 속 감정선을 섬세하게 풀어낼 예정이다.

공개된 출근길 포스터에는 버스 좌석에 나란히 앉은 강시우와 차지윤의 모습이 담겼다. ‘NO 스마일, NO 피플, NO 쏘리’로 불리는 차가운 성격의 강시우는 차지윤과 함께 있는 순간만큼은 미묘하게 풀린 표정을 보이며 달라진 분위기를 드러낸다. 차지윤 역시 무심한 듯 시선을 피하면서도 상대를 의식하는 모습으로 관계 변화의 신호를 보여준다.

따스한 햇살이 비치는 출근길 버스 안에서 가까워진 두 사람의 거리감은 반복되는 일상 속에서 피어나는 감정의 변화를 상징적으로 담아낸다. ‘반복되는 일상에도 새로운 설렘을 찾기 위해’라는 문구는 권태로웠던 일상에 변화가 시작됐음을 암시한다.

앞서 공개된 티저 영상에서 강시우가 “차지윤 선임이 마음에 듭니다”라고 직진 고백을 전하며 화제를 모은 가운데, 이번 포스터 역시 두 사람 사이에 형성될 로맨스 전개에 기대를 더하고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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