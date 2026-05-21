10년 뒤 KBO의 주역들, 8월 세계 정복 앞두고 보은에 뭉쳤다

사진=한국야구위원회(KBO) 제공

‘KBO리그를 뒤흔들 미래의 주역들’

한국야구위원회(KBO)는 20일부터 26일까지 6박 7일간 ‘2026 Next-Level Training Camp 리틀 캠프’를 보은 KBO 야구센터에서 개최한다고 밝혔다.

리틀 캠프는 미래 KBO리그에서 활약할 우수한 유소년 선수들을 위한 수준 높은 훈련을 목표로 하고 있다. 기술 습득이 빠르고 훈련 효과가 높은 유소년 시기 유망주들의 기량 향상을 목표로 하고 있다. 리틀부터 고1까지 연령별로 단계적으로 이어지는 유소년 선수 육성 시스템인 KBO Next-Level Training Camp의 시작점이다.

사진=한국야구위원회(KBO) 제공

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이번 캠프는 올해 8월 세계리틀야구연맹이 주최하는 리틀야구 국제대회인 2026 U-12 리틀리그(메이저) 월드시리즈와 2026 U-13 인터미디어트(50/70) 월드시리즈에 출전 예정인 한국리틀야구연맹 대표팀 및 상비군 소속 선수들로 선수단이 구성됐다.

김한수 감독이 캠프를 총괄한다. 김명성(투수), 이성우(포수), 이원석(타격), 김지수(내야수비), 정진호(외야수비/주루) 등 각 파트별 전문성을 갖춘 KBO리그 출신 코치들이 지도자로 참여해 다년간 축적된 노하우를 선수들에게 직접 전수한다. 또한, 기술 훈련 외에도 피지컬 트레이닝 세션과 올바른 야구인으로서 갖춰야 할 기본 소양 함양을 위한 부정방지 교육도 병행한다.

이번 캠프는 문화체육관광부와 국민체육진흥공단의 후원으로 진행된다. 또한 충청북도 보은군은 선수단 버스와 보은 KBO 야구센터 내 야구장 및 실내 연습장 등 훈련 시설 일체를 제공하고, 동아오츠카는 물과 음료를 지원할 예정이다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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