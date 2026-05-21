MC몽 “왜 아이유가 사과하나”…연예인 책임론 비판

MC몽. 틱톡 캡처

MC몽이 자신을 둘러싼 각종 논란에 대해 해명하는 과정에서 아이유를 언급하며 연예인을 향한 과도한 책임론에 불만을 드러냈다.

MC몽은 20일 진행한 소셜미디어 라이브 방송에서 불법 도박과 성매매 의혹 등을 전면 부인했다. 그는 특정 언론사 PD들이 악의적인 제보자들과 손잡고 자신을 음해하고 있다고 주장하며, 지난 18일부터 사흘째 폭로성 발언을 이어갔다.

특히 이날 방송에서는 최근 논란이 된 MBC 드라마 21세기 대군부인도 언급됐다. MC몽은 “역사 왜곡 문제를 만든 스태프는 책임지지 않는데 왜 아이유가 사과해야 하느냐”며 “대중에게 얼굴이 알려진 연예인들이 오히려 가장 약한 위치에 있다. 한국은 연예인에게 지나치게 도덕성을 요구한다”고 말했다.

앞서 21세기 대군부인은 동북공정 및 중국 속국 설정 논란으로 비판을 받았으며, 주연 배우 아이유와 제작진 등이 공개적으로 사과한 바 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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