“쉽지 않은 길이지만…” 수술 마친 문동주, 재활 앞두고 건넨 진심

사진=문동주 SNS 캡처

“한 순간도 허투루 보내지 않겠습니다.”

한화는 20일 “문동주가 미국 LA 켈란-조브클리닉에서 관절와순 봉합술을 받았다”며 “수술은 성공적으로 완료됐다는 소식이 전해졌고, 이틀 뒤부터 재활을 시작할 예정”이라고 밝혔다.

입국 일정은 미정이다. 구단은 “미국에서 경과를 지켜본 뒤 한국으로 돌아갈 것”이라며 “향후 재활기간은 수술 경과를 확인한 뒤 결정된다. 문동주 역시 수술 후 본인 상태에 만족하고 있다. 성실히 재활에 임하겠다는 각오를 밝혔다”고 설명했다.

문동주도 수술 직후 심경을 직접 털어놨다. 문동주는 이날 SNS를 통해 “수술은 잘 끝났다. 걱정해 준 모든 분들에게 진심으로 감사하다”며 “앞으로 긴 재활의 시간이 기다리고 있다는 걸 잘 알고 있다. 쉽지 않은 길이겠지만, 한 순간도 허투루 보내지 않겠다”고 다짐했다.

문동주는 “하루 하루 성실하게 버텨내서 부상 전보다 더 단단하고 더 나은 선수로 마운드에 서겠다. 그게 저를 응원해 주는 모든 분들에게 드릴 수 있는 가장 큰 보답이라고 생각한다”며 “반드시 더 좋은 모습으로 돌아오겠다. 기다려달라”고 말했다.

프로야구 한화 문동주. 사진=문동주 SNS 캡처

문동주는 올 시즌 선발의 한 축을 맡아 꾸준히 마운드를 지켜왔다. 성적은 6경기 등판해 1승 1패, 평균자책점 5.18을 기록했다. 24⅓이닝 동안 삼진 14개를 솎아내는 사이 볼넷은 단 7개만 내주는 제구력을 선보였다.

하지만 과부하가 걸렸다. 지난 2일 대구 삼성전에 선발 등판했으나, 15구 만에 마운드를 내려왔다. 병원 진단 결과 우측 어깨 관절와순 손상에 따라 수술이 필요하다는 소견을 받았다.

문동주의 어깨에는 이미 이상 징후가 있었다. 프로 데뷔 첫해인 2022년 6월 우측 견갑하근(어깨뼈와 위팔뼈를 잇는 어깨 근육 중 하나) 부분 파열 및 혈종 진단을 받고 쉬어갔다. 2024년 5월에도 견갑골(어깨뼈) 부분 손상 진단을 받았고, 9월 초 다시 어깨 통증으로 재차 이탈했다.

또 문동주는 지난 호주 스프링캠프에서 1월 어깨 통증으로 조기 귀국했다. 이 여파로 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 대표팀에서도 하차한 바 있다. 끊임없는 통증 속에서도 마운드를 지켜왔던 문동주는 결국 수술을 선택하며 잠시 쉼표를 찍게 됐다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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