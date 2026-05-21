공동응원단 본 北 내고향 감독 “이곳 주민들, 축구 관심 높은 것 같다”

북한 내고향여자축구단 리유일 감독이 20일 수원종합운동장에서 열린 2025~2026시즌 AFC 여자 AWCL 4강전 수원FC위민전에서 그라운드를 바라보고 있다. 사진=뉴시스

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“이곳 주민들이 축구에 대한 관심이 높은 것 같습니다.”

수원FC 위민을 꺾고 결승에 오른 북한 내고향여자축구단 리유일 감독이 공동응원단을 본 소감에 대해 이같이 말했다.

내고향은 20일 수원종합운동장에서 열린 수원FC 위민과의 2025~2026시즌 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 준결승에서 2-1 역전승을 거뒀다. 내고향은 오는 23일 오후 2시 같은 장소에서 도쿄 베르디 벨레자(일본)와 결승전을 치른다.

이날 경기만큼 관심사는 공동응원단이었다. 남북협력민간단체협의회(북민협), 민족화해협력범국민협의회(민화협) 등 200여개 단체로 꾸려진 공동응원단이 관중석을 메웠다. 수원FC 위민 서포터스와 일반 시민들까지 합쳐 5763명의 관중이 입장했다.

다만 리 감독은 응원에 대해서는 말을 아꼈다. 그는 “경기가 대단히 격렬했기 때문에 경기에만 집중했다. 크게 의식하진 못했다”고 전했다.

이날 경기에 대해서는 “선수들이 비가 많이 오고 원정인 조건에도 마지막까지 높은 집중력을 발휘해 경기를 잘 운영했다”고 했다. 이어 “전술적으로 보면 문제점이 많았다. 남은 기간 훈련을 강화해서 결승전에선 더 훌륭한 경기를 펼치도록 최선을 다하겠다”고 각오를 다졌다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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