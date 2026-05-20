있지 예지, 과감한 스타일링도 완벽 소화…독보적 분위기 완성 [스타★샷]

사진 = 예지 SNS 계정

그룹 있지(ITZY) 멤버 예지가 개성 넘치는 스타일링으로 독보적인 분위기를 완성했다.

예지는 20일 자신의 SNS에 별다른 설명없이 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 예지 SNS 계정

사진 = 예지 SNS 계정

공개된 사진 속 예지는 선명한 핑크 컬러의 긴 헤어스타일과 개성 강한 스타일링으로 강렬한 존재감을 드러냈다. 독특한 그래픽 패턴이 들어간 상의와 레이스 디테일이 어우러진 의상에 화이트 쇼츠를 매치해 세련된 분위기를 완성했다.

사진 = 예지 SNS 계정

또한 예지는 촬영장과 대기실을 배경으로 다양한 포즈를 선보이며 반전 매력을 드러냈다. 거울 셀카에서는 사랑스럽고 자연스러운 분위기를 자아낸 반면, 카메라 앞에서는 강렬한 눈빛과 카리스마 있는 표정으로 또 다른 매력을 발산했다. 화려한 메이크업과 헤어스타일 역시 예지 특유의 또렷한 이목구비를 더욱 돋보이게 했다.

한편 예지가 속한 있지는 컴백 전부터 월드투어 ‘TUNNEL VISION’을 통해 글로벌 팬들과 만나고 있다.

또 신곡 ‘Motto’ 퍼포먼스 콘텐츠도 순차적으로 공개된다. 있지는 지난 19일 공식 SNS 채널을 통해 ‘Motto’ 안무 연습 픽스 버전을 공개했으며, 오는 25일에는 루프탑 버전, 28일에는 프루트 버전 퍼포먼스 콘텐츠를 선보일 예정이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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