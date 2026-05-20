‘빗속서 벌어진 혈투’ 수원FC 위민, 북한 내고향에 역전패… AWCL 결승 진출 실패

사진=뉴시스

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수원FC 위민이 사상 처음으로 국내에서 열린 북한 클럽팀과의 경기에서 아쉽게 패배했다.

수원FC 위민은 20일 수원종합운동장에서 열린 내고향여자축구단과의 2025~2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 4강전에서 1-2로 졌다. 이로써 수원FC 위민의 결승행은 무산됐다.

설욕에도 실패했다. 수원FC는 지난해 11월 대회 조별리그에서 내고향과의 맞대결을 벌여 0-3으로 패했다. 이번 겨울 이적시장에서 국가대표 지소연과 김혜리 등을 영입하며 전력을 강화했으나 결국 내고향의 벽을 넘지 못했다.

폭우가 쏟아지는 가운데 전반은 수원FC의 분위기였다. 공세를 멈추지 않았다. 전반 21분에는 하루히의 헤더가 오른쪽 골포스트를 맞고 튀어나와 아쉬움을 삼켰다. 전반 27분에는 지소연의 프리킥이 내고향의 골문을 크게 벗어났다. 8분 뒤에는 지소연의 패스를 받은 김혜리의 중거리 슛마저 골문을 크게 벗어났다.

전반 38분에는 아야카의 크로스를 윤수정이 날카로운 헤더로 연결했으나 상대 골키퍼 박주경의 신들린 선방에 막혔다. 반면 북한은 적응이 될 됐는지 이렇다 할 찬스를 만들지 못했다. 결국 전반은 양 팀 모두 무득점으로 마무리했다.

후반 들어 선제골을 뽑은 건 수원FC 위민이었다. 후반 4분이었다. 경합 상황에서 내고향 진영으로 볼이 날아왔다. 이때 내고향 안복영이 제대로 공을 걷어내지 못했고 이 틈을 타 아야카가 오른발 킥으로 골망을 흔들었다.

하지만 내고향은 움츠리지 않았다. 오히려 적극적으로 공격이 깨어나는 모양새였다. 결국 수원FC 위민이 동점골을 허용했다. 후반 10분이었다. 리유정이 올린 크로스를 쇄도하던 최금옥이 헤더로 골문을 갈랐다.

결국 수원FC 위민은 역전골까지 내줬다. 실책이 뼈아팠다. 후반 22분이었다. 내고향 박예경의 패스가 수원FC 위민 권은솜의 발을 맞고 굴절됐다. 이를 밀레니냐가 제대로 걷어내지 못하며 볼이 높이 떴다. 이 틈을 놓치지 않고 내고향 김경영이 방향을 튼 헤더로 역전골을 뽑았다.

밀리던 수원FC 위민은 32분 절대적인 기회를 잡았다. 전민지가 상대 페널티박스 내에서 수비수의 발에 걸려 넘어졌고 온필드 리뷰 끝에 수원FC의 페널티킥이 선언됐다. 하지만 키커로 나선 지소연이 이를 놓치며 수원FC 위민은 땅을 쳤다. 지소연은 상대 골키퍼 박주경을 속이는 데는 성공했으나 슈팅이 골문 오른쪽을 크게 벗어나고 말았다. 결국 후반 추가시간이 7분이나 주어졌지만 결국 수원FC 위민은 내고향의 골망을 열지 못했다.

빗속에서 양 팀 모두 눈물을 흘렸다. 내고향 선수들은 기쁨의 눈물, 내고향은 아쉬움의 눈물을 쏟아냈다.

수원=김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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