진태현♥박시은, 광고 촬영 중에도 꿀 뚝뚝…현실 부부 케미

사진 = 진태현 SNS 계정

배우 진태현·박시은 부부가 광고 촬영 현장에서 다정한 케미를 뽐냈다.

진태현은 20일 자신의 SNS를 통해 “아내와 즐겁게 광고촬영을 했다”며 근황이 담긴 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 두 사람은 베이지 톤의 수트를 맞춰 입고 스튜디오 촬영에 임하는 모습이다. 진태현과 박시은은 등을 맞댄 채 같은 포즈를 취하며 다정한 분위기와 완벽한 호흡을 드러냈다. 환한 미소와 훈훈한 비주얼 역시 눈길을 끌었다.

진태현은 “저희와 함께하게 될 브랜드가 어딜까요? 곧 알려드리겠다. 여러분 많이 응원해달라””며 새로운 광고 촬영 소식을 전해 기대를 높였다.

이어 “감사가 넘치고 겸손을 배우고 필요없는 건 빨리 정리하고 더 사랑 넘치고 함께 나눌 수 있는 삶을 살아가자”며 “시간은 한정 되어있다. 영원한 건 없다. 우리 모두 서로 아끼며 시간 낭비하지말자”는 메시지와 함께 진심 어린 생각도 덧붙였다.

한편 진태현은 최근 JTBC 예능 프로그램 ‘이혼 숙려 캠프’하차 소식을 전한 바 있다. 이후 ‘동상이몽2’ 재출연 소식과 함께 박시은과의 동반 광고 촬영 근황까지 공개하며 팬들의 응원을 받고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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