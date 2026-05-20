‘맥주다운 맛’ 앞세운 클라우드… 레시피 밸런스 최적화

롯데칠성음료의 프리미엄 맥주 브랜드 ‘클라우드’가 레시피와 패키지를 새롭게 정비했다. 맥주 본연의 맛을 강조해온 브랜드 정체성은 유지하면서 단맛과 쓴맛의 균형을 조정해 음용감을 개선했다.

이번 리뉴얼은 국내 라거 맥주 시장에서 클라우드의 맛 경쟁력을 강화하기 위해 기획됐다. 롯데칠성음료는 맥주의 향과 아로마, 바디감 등 주요 미각 요소를 검토하고, 단맛과 쓴맛의 비율을 조정해 레시피 밸런스를 최적화했다고 설명했다.

리뉴얼된 클라우드는 기존의 진하고 풍부한 맛을 유지하면서 잔당과 쓴맛을 조율해 목넘김을 개선했다. 진한 맥주 맛을 선호하는 소비자층을 겨냥하면서도 마실 때 부담은 줄이는 방향으로 레시피를 다듬었다.

클라우드는 독일 프리미엄 맥주의 정통 제조 방식으로 알려진 ‘오리지널 그래비티’ 공법을 적용하고 있다. 이 방식은 물을 섞어 희석하지 않고 맥즙 발효원액을 그대로 제품화하는 것이 특징이다. 발효 과정에서 형성된 맛과 향, 알코올 도수 5도를 유지해 올몰트 맥주의 깊은 풍미를 살린다는 설명이다.

원재료도 브랜드의 차별화 요소로 내세우고 있다. 클라우드는 호주·캐나다산 프리미엄 맥아 100%를 사용한 올몰트 맥주다. 홉은 독일과 체코산을 사용하며, 제조 과정에서 여러 단계에 걸쳐 홉을 투입하는 ‘멀티 호핑 시스템’을 적용해 진한 맛과 풍미가 오래 지속되도록 했다.

패키지도 함께 바뀌었다. 롯데칠성음료는 골드와 화이트 톤을 조화롭게 배색한 새 디자인을 적용하고, 클라우드 브랜드 로고의 시인성을 높였다. 이를 통해 프리미엄 맥주 브랜드로서의 이미지를 강화한다는 계획이다.

롯데칠성음료 관계자는 “이번 리뉴얼은 클라우드가 추구해온 맥주 본연의 맛을 더 잘 전달하기 위한 과정”이라며 “다양한 소비자 접점에서 새로워진 클라우드의 맛과 브랜드 경험을 알릴 계획”이라고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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