한국마사회, ‘모아서 감탄(減炭)해’ 캠페인… 임직원 폐자원 모아 기부·재활용

한국마사회는 오는 6월5일 환경의 날을 기념해 지난 14일부터 이틀간 자원순환 캠페인 ‘모아서 감탄해’를 진행했다.

임직원이 가정에서 사용하지 않는 물품을 직접 모아 필요한 곳에 전달하는 방식으로 ‘버리는 대신 다시 쓰는’ 순환경제 가치를 일상에서 실천하고자 기획됐다. 한국마사회 임직원 및 자회사 한국마사회시설관리(주) 직원 등 142명이 참여했다.

수거 물품은 품목별로 구분해 협력 기관에 연계했다. 전자제품 172개(1319kg)는 한국마사회와 업무협약을 체결한 환경부 산하 자원순환 전문기관 ‘E-순환거버넌스’에 전달돼 친환경 방식으로 재활용될 예정이다. 옷·잡화·책 447개는 밀알복지재단이 운영하는 굿윌스토어에 기부돼 장애인의 경제적 자립을 지원하는 데 활용된다.

캠페인 기간 중 사내 플리마켓도 함께 열렸다. 중고 물품을 직접 사고파는 자리를 마련해 임직원들이 자원 재사용의 의미를 몸소 체감할 수 있도록 했다.

한국마사회는 6월 중 탄소흡수 식물 케나프를 임직원·말관계자와 함께 식재하는 ‘심어서 감탄해’, 친환경 인식 향상을 위한 교육 프로그램 ‘배워서 감탄해’를 순차적으로 진행할 예정이다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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