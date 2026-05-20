레드카펫 옆 ‘캄파리 라운지’… 칸 영화제 공식 파트너 5년째

이탈리아 리큐르 브랜드 캄파리가 제79회 칸 영화제 공식 파트너로 참여한다. 칸 영화제 공식 파트너십은 올해로 5년째다.

이탈리아 프리미엄 주류 수입·유통 기업 캄파리코리아는 캄파리가 오는 23일까지 프랑스 칸에서 열리는 제79회 칸 영화제에 공식 파트너로 함께한다고 20일 밝혔다.

캄파리는 유럽의 아페리티보 문화를 상징하는 이탈리아 리큐르 브랜드다. 1860년 이탈리아 밀라노에서 시작됐으며, 현재 전 세계 190여 개국에서 판매되고 있다. 영국 주류 전문 매체 ‘드링크 인터내셔널’이 발표한 ‘세계에서 가장 많이 판매된 리큐르’ 부문에서는 2016년 이후 10년 연속 1위를 기록했다. 캄파리를 활용한 대표 칵테일 ‘네그로니’도 세계에서 가장 많이 판매된 클래식 칵테일로 5년 연속 선정됐다.

캄파리는 그동안 영화, 예술, 패션 등 문화 영역과의 협업을 이어왔다. 지난 40여 년간 세계 주요 영화제와 감독, 배우, 크리에이터들과 함께하며 영화 산업과의 접점을 넓혀왔고, 칸 영화제 공식 파트너십도 이 흐름의 하나다.

올해 칸 영화제 기간에는 레드카펫 인근에 ‘캄파리 라운지’를 운영한다. 이 공간은 감독, 배우, 크리에이터, 영화 산업 관계자들이 교류하는 장소로 활용된다. 낮에는 영화 관계자들이 참여하는 대담과 네트워킹 프로그램이 열리고, 저녁에는 초청 인사를 대상으로 한 프라이빗 행사가 진행된다.

캄파리 라운지에서는 세계적인 영화·TV 시상식 ‘골든글로브’ 공식 오찬 행사와 미국 영화·엔터테인먼트 전문 매체 ‘더 할리우드 리포터’의 인터뷰 콘텐츠 ‘어워즈 채터 팟캐스트’ 녹음이 진행된다. 글로벌 멤버십 클럽 ‘소호하우스’와 협업한 아페리티보 네트워킹 프로그램도 마련된다.

밀라노의 대표 아페리티보 바 ‘캄파리노 인 갈레리아’도 칸 영화제 주요 현장 일대에서 칵테일 프로그램을 선보인다. 네그로니를 비롯한 클래식 칵테일을 제공하고, 칸 영화제 레드카펫에서 영감을 받은 특별 칵테일 ‘레드 카펫 – 칸 에디션’도 공개한다.

안드레아 네리 하우스 오브 아페리티프 총괄 매니징 디렉터는 “칸 영화제는 전 세계 영화인과 업계 관계자들이 모이는 국제 문화 행사이자, 캄파리가 이어온 문화예술 협업을 보여주는 상징적인 무대”라며 “올해도 칸 영화제 공식 파트너로서 글로벌 바 문화와 문화예술 분야의 접점을 넓혀가겠다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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