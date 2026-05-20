FA 보상선수 지명 후 KB-삼성생명 트레이드…결과적으로 이다연만 삼성생명행

사진=WKBL 제공

결과적으로 이다연만 유니폼을 갈아입는다. 삼성생명으로 둥지를 옮긴다.

여자프로농구연맹(WKBL)은 20일 2026년 FA 보상선수 지명 결과를 공시했다. KB국민은행은 강이슬이 우리은행으로 이적함에 따라 이다연을 보상선수로 지명했다. 삼성생명은 윤예빈이 KB로 이적한 데에 따른 보상선수로 성수연을 선택했다.

끝이 아니다. 삼성생명과 KB가 곧바로 후속 트레이드가 진행했다. 삼성생명이 이다연을 받는다. 대신 KB에게 2026~2027 WKBL 신인선수 드래프트 1라운드 우선 지명권을 넘겨주고 성수연도 다시 보내주는 트레이드다. 지명권 양도는 신인선수 드래프트 추첨 결과 삼성생명의 지명 순서가 KB보다 앞설 경우에만 유효하다.

사진=WKBL 제공

삼성생명은 “이다연은 뛰어난 운동능력을 바탕으로 한 공격력이 강점인 포워드로 지난시즌 5라운드 MIP를 수상하며 성장 가능성과 잠재력을 인정받았다”고 설명했다.

이다연은 “지난 시즌 공백 기간이 있었음에도 기회를 주신 우리은행에 감사드린다. 삼성생명에서 저를 필요로 해주신 만큼 책임감을 가지고 기대에 부응할 수 있도록 최선을 다하겠으며, 팀에 보탬이 되는 선수가 되겠다” 고 소감을 밝혔다.

사진=삼성생명 블루밍스 제공

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]