한국마사회, 말산업 오픈이노베이션 창업기업 모집… 6월12일까지

한국마사회가 혁신 기술을 연결해 새로운 서비스 모델을 구축하기 위해 스타트업 발굴에 나선다.

한국마사회는 서울창조경제혁신센터와 함께 말산업 분야 혁신 기술 발굴 및 현장실증 지원을 위한 ‘2026 한국마사회 OPENINNOVATION’ 참여 스타트업을 모집한다. 참여를 희망하는 기업은 한국마사회 오픈이노베이션 접수 홈페이지를 통해 온라인으로 신청할 수 있다. 모집 기간은 오는 6월12일 오후 4시까지다.

이번 프로그램은 말산업 현장의 실제 수요와 창업기업의 혁신 기술을 연결해 새로운 서비스 모델을 발굴하고 마사회가 보유한 인프라와 데이터를 활용해 창업기업의 사업화 및 판로 확대를 지원하기 위해 마련됐다.

올해 모집 분야는 ▲마(馬)문화 확산 및 대중화를 위한 디지털 콘텐츠 개발 ▲XR(확장현실) 기반 고몰입 실감형 콘텐츠 구축 ▲기타 한국마사회 보유 인프라를 활용한 협업 자유 제안 등이다. 모집 대상은 해당 분야의 원천기술을 보유한 7년 이내 창업기업 또는 예비창업기업이다. 선정 기업은 협업 유형에 따라 자금지원형과 프로보노형으로 나눠 지원받게 된다. 자금지원형은 총 5개사를 선정해 기업별 PoC 지원금 1천만 원을 지원하며, 프로보노형은 3개사 내외를 선정해 컨설팅, 멘토링 등 비예산 협업 프로그램을 제공한다.

한국마사회는 지난해 오픈이노베이션 프로그램을 통해 말산업 현장에 적용 가능한 다양한 창업기업과 협업을 추진했다. 주요 사례로는 마복 국산화, AI 기반 동물개체식별 기술 고도화, 실버승마 연계 디지털헬스케어 서비스 실증 등이 있다. 특히 AI 기반 동물개체식별 등 일부 협업 사례는 국제기구가 주관하는 글로벌 AI 이니셔티브 행사인 AI for Good에 초대되는 등 국제적 주목을 받았으며, 이를 계기로 해외 홍보와 수출 연계 가능성을 확인하는 성과도 거뒀다.

한국마사회 관계자는 “지난해에 이어 올해는 디지털 콘텐츠, XR, AI 등 다양한 기술을 중심으로 말산업의 대중화와 서비스 고도화에 기여할 수 있는 스타트업을 발굴, 협업을 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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