한국마사회 장수목장, 말산업 분야 장애인 일자리 창출을 위한 MOU

전북 장수군 장계면에 있는 한국마사회 장수목장 전경 / 한국마사회 제공

한국마사회가 말산업 분야 장애인 일자리 창출에 적극 나서고 있다.

한국마사회 장수목장은 지역 내 발달장애인의 안정적 일자리 확대를 위해 한국장애인고용공단 전북지사와 업무협약(MOU)을 체결했다.

장수목장은 목장 내 인프라를 활용해 장애인 직업 훈련을 지원하고 육성조련사회는 장애인 채용과 인사관리를 담당하게 된다. 장수군 노인장애인복지관과 한국장애인고용공단 전북지사는 실질적인 취업 연계 및 사업 확대를 지원한다.

김진갑 한국마사회 장수목장장은 “이번 협약 체결은 단순 체험 프로그램을 넘어 장애인이 실제로 일할 수 있는 환경을 조성하고, 말 육성조련업 분야에서 지속 가능한 장애인 고용 모델을 확산하는 중요한 발판이 될 것”이라고 밝혔다.

장수목장은 장수군 노인장애인복지관과 함께 말 요양소 직업훈련 프로그램을 시범 운영한데 이어 한국장애인고용공단 전북지사 등과 말 산업 분야 취업지원을 위한 기관 간 업무 협의를 마쳤다. 현재는 매주 수요일 장애인들이 목장에 방문해 직무 체험을 하고, 관련 교육도 받고 있다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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