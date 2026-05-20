전망대가 은하계로… ‘스타워즈’ 입은 서울스카이

서울 도심의 하늘 위 전망대가 은하계로 바뀌었다. 롯데월드타워 전망대 서울스카이는 영화 ‘만달로리안과 그로구’ 개봉을 앞두고 월트디즈니 컴퍼니 코리아와 협업, 서울스카이에 ‘스타워즈’ 세계관을 입혔다.

롯데월드타워 전망대 서울스카이가 월트디즈니 컴퍼니 코리아와 손잡고 ‘스타워즈’ 테마 체험 공간을 운영한다. 영화 ‘만달로리안과 그로구’의 국내 개봉을 앞두고 전망대 곳곳을 스타워즈 세계관으로 꾸며 관람객과의 접점을 넓히는 방식이다.

서울스카이는 지난 4월 10일부터 ‘스타워즈: 어보브 더 갤럭시(STAR WARS : ABOVE THE GALAXY)’를 선보이고 있다. 이번 공간은 서울 도심에서 은하계로 향하는 여정이 시작되는 듯한 콘셉트로 구성됐다. 전망대 주요 동선에는 스타워즈에서 영감을 받은 연출 요소가 배치돼 관람객이 자연스럽게 작품 세계에 몰입할 수 있도록 했다.

특히 입장 동선인 지하 2층에는 개봉 예정작 ‘만달로리안과 그로구’를 테마로 한 포토존이 마련됐다. 영화는 은하계를 누비는 현상금 사냥꾼 딘 자린과 그로구가 새로운 임무를 위해 떠나는 모험을 그린 작품이다. 국내 개봉일이 오는 27일로 확정되면서 팬들의 관심도 높아지고 있다.

서울스카이는 지난 5월 연휴 기간 ‘스타워즈 데이’와 어린이날을 맞아 특별 행사도 진행했다. 스타워즈 공식 팬클럽 ‘501군단 대한민국지부’와 마칭밴드가 참여한 캐릭터 퍼레이드가 열렸고, 관람객들은 전망층과 포토존에서 캐릭터와 함께 사진을 남기며 현장 분위기를 달궜다.

이번 협업 이후 스타워즈 테마 포토존과 팝업스토어, 스카이 셔틀 미디어 연출 등을 중심으로 SNS 인증도 이어지고 있다. 서울스카이 관계자는 “가정의 달 연휴와 맞물려 해당 주간 외국인 관람객이 전년 동기 대비 약 41% 증가했다”며 “글로벌 IP를 활용한 테마 공간이 전망대 관광의 매력을 넓히는 계기가 됐다”고 말했다.

서울스카이는 영화 개봉 이후에도 오는 6월 28일까지 이 공간을 운영한다. 지하 1층에는 ‘스타워즈 스페셜 스토어(STAR WARS SPECIAL STORE)’도 마련돼 피규어, 키링 등 스타워즈 테마 상품을 만나볼 수 있다.

서울스카이는 이번 테마 공간을 통해 스타워즈 팬은 물론 가족 단위 관람객, 외국인 관광객까지 폭넓은 수요를 끌어들인다는 계획이다. 전망대 관람에 영화 IP 경험을 더해, 서울 도심의 대표 관광 콘텐츠로서 체류형 즐길 거리를 확대하는 데 초점을 맞췄다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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