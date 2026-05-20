‘3년·보수 총액 8억’ 정관장, 변준형과 FA 재계약…”더 큰 감동과 승리를 드리도록”

사진=KBL 제공

프로농구 정관장과 변준형의 동행이 계속된다.

정관장은 20일 변준형과 계약기간 3년, 보수 총액 8억에 자유계약(FA) 계약을 체결했다고 밝혔다.

이번 FA 시장의 최대어였다. 변준형은 2018년 KBL 신인 드래프트서 1라운드 2순위로 KGC(현 정관장) 유니폼을 입었다. 데뷔 시즌부터 꾸준히 경험치를 쌓아 2020~2021, 2022~2023시즌에 주축으로 챔피언결정전 우승을 이끌었다. 시그니처 무브인 스텝백 3점슛을 앞세운 공격력은 리그 정상급으로 평가받았다.

부침의 시간도 있었다. 입대 직전(2022~2023시즌·평균 14.1점) 최우수선수(MVP)급 활약을 펼쳤지만, 전역 후(2024~2025시즌) 평균 6.5점으로 득점이 반 토막 났다. 하지만 지난 시즌 부활의 서막을 알렸다. 크고 작은 부상이 있었으나 38경기를 뛰며 평균 10.6점 4.0어시스트로 활약, 정관장을 2위에 올려놨다.

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시장에 나온 변준형을 잡기 위해 정관장은 발 빠르게 움직였다. 실력과 기대감과 두터운 팬층을 보유한 스타 선수로의 인기를 모두 고려한 결정이었다. 정관장은 “변준형은 팀내 에이스이자 안양 정관장이 지명해 키운 프랜차이즈 스타로서 입지를 굳건히 한다. 유도훈 감독이 이끄는 정관장 또한 최대 강점인 가드 포지션의 경쟁력을 유지하면서 다음 시즌을 준비할 수 있게 됐다”고 전했다.

변준형은 “신뢰를 보내주신 구단과 감독님께 감사드린다. 이번 FA에서 좋은 조건을 제안해 주셔서 기쁜 마음으로 계약을 결정했다”며, “이번 결정이 있기까지 기다려주시고 항상 응원해주시는 팬분들께 더 큰 감동과 승리를 드리도록 최선을 다하겠다”고 소감을 밝혔다.

사진=정관장 제공

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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