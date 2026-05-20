‘故 노무현 모욕 논란’ 리치 이기, 결국 페스티벌 무대 불발

사진 = 리치 이기 SNS 계정, ‘랩비트’ 공식 SNS 계정

고(故) 노무현 전 대통령 비하 논란에 휩싸인 래퍼 리치 이기(본명 이민서)의 뮤직 페스티벌 출연이 취소됐다.

‘RAPBEAT 2026(랩비트 2026)’측은 20일 공식 SNS를 통해 “6월 20일과 21일 양일간 개최되는 공연 아티스트 라인업 변경 사항을 안내드린다”며 “기존 21일 라인업에 포함됐던 Rich iggy(리치 이기), GGM Kimbo(지지엠 킴보)는 이번 페스티벌 출연이 최종 취소됐다”고 밝혔다.

대신 래퍼 TRADE L(트레이드 엘)이 새롭게 라인업에 합류해 무대를 채울 예정이다. 주최 측은 구체적인 취소 사유를 밝히지 않았으나, 최근 불거진 고 노무현 전 대통령 관련 논란의 여파가 영향을 미친 것으로 보인다.

앞서 리치 이기는 오는 23일 서울 마포구 연남스페이스에서 첫 단독 콘서트를 개최할 예정이었다. 그러나 일부 곡에서 노 전 대통령을 희화화하거나 비하하는 표현을 사용했다는 지적과 함께, 공연 날짜를 노 전 대통령 서거일인 5월 23일로 정하고 티켓 가격 또한 5만2300원으로 책정한 사실이 알려지며 논란이 확산됐다.

이에 노무현재단은 해당 공연을 ‘혐오 공연’으로 규정하고 “주최사에 공연의 즉각 취소와 서면 해명, 공식 사과를 요구하는 공문을 발송했다”며 대응에 나섰다.

이후 리치 이기는 사과문을 게재하며 고개를 숙였지만, 공연 참여 예정이었던 딥플로우·팔로알토·더콰이엇·노엘 등을 포함해 한국 힙합씬에 전체에 대한 공분은 깊어지고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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