이현중(나가사키 벨카)이 고개를 들어 일본 정상을 바라본다. 한국 선수 최초로 일본프로농구 B리그 통합우승이라는 새역사에 도전한다.

나가사키는 오는 23일 일본 요코하마 아레나에서 열리는 2025~2026 B리그 파이널에서 류큐 골든킹스와 맞붙는다. 정규리그 1위에 오른 나가사키는 창단 첫 파이널 진출에 이어 구단 역사상 첫 통합 우승까지 노린다는 각오다. 이번 파이널은 중립 경기장에서 3전 2선승제로 진행된다.

나가사키 중심에는 이현중이 있다. 미국프로농구(NBA) 진출에 도전하고 있는 이현중은 NBA 산하 G리그를 경험한 4번째 한국 선수다. 올 시즌 경험을 쌓기 위해 나가사키 유니폼을 입었고, 빠르게 리그를 대표하는 슈터로 자리매김했다.

사진=B리그 제공

이현중은 올 시즌 정규리그 57경기에 출전해 17.4점 5.6리바운드 2.7어시스트로 맹활약했다. 특히 장기인 3점슛 성공률은 50%에 육박하는 47.9%(187/390)다. 리그 전체 1위에 해당하는 기록으로 3점슛왕도 차지했다. 이현중의 슛 감각은 플레이오프(PO)에서 더 타올랐다. 4경기 평균 20.3점 8.3리바운드로 활약했다. 승부처에서도 흔들리지 않는 집중력을 자랑한다. 자유투 성공률이 무려 100%(33/33)다.

최우수선수(MVP)도 보인다. 나가사키가 정상에 오를 경우 이현중도 한국 선수 최초 파이널 MVP라는 새역사를 쓸 수 있다. 자격요건은 이미 갖췄다. 정규리그 MVP, 베스트5 후보 10인에 포함됐다. PO에서 팀 내 득점 2위(1위 자렐 브렌틀리 20.5점), 리바운드 2위(1위 스탠리 존슨 8.5개)를 기록한 만큼 파이널에서도 핵심 역할이 기대된다.

사진=B리그 제공

정상까지 가는 길은 결코 쉽지 않다. 상대는 5년 연속 파이널에 오른 강호 류큐다. 일본 대표팀 임시 사령탑을 맡았던 오케타니 다이 감독이 이끌고 있으며, 올 시즌 42승18패로 서부지구 3위를 기록했다. 상대 전적 역시 1승1패로 팽팽하다. 이현중은 두 차례 맞대결에서 평균 17.5점을 올렸다.

류큐의 경계대상 1호, 바로 이현중이다. 지난 3월15일 맞대결 장면이 증명한다. 나가사키가 68-55로 앞선 4쿼터 종료 2분여 전, 이현중이 좌측 코너에서 노마크 찬스를 잡자 류큐 수비수 3명이 동시에 달려들었다. 그 사이 골밑이 비었고, 브렌틀리가 돌파 후 덩크슛을 꽂아 넣었다. 이현중의 그래비티 효과가 그대로 드러난 장면이었다. 실제로 이날 오케타니 감독의 지시는 ‘이현중 봉쇄’였던 것으로 알려졌다.

강한 압박 수비에도 이현중의 존재감은 지워지지 않는다. 류큐의 키시모토 류이치는 “이현중은 체격이 두껍지 않지만, 키가 크고 리바운드도 잘 잡는다. 지금까지 겪어보지 못한 새로운 유형의 슈터”라며 “B리그에서도 가장 효율적으로 득점을 올릴 수 있는 선수다. 맞대결했을 때도 막기 어려웠다”고 혀를 내둘렀다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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