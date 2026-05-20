“비 오는 날엔 소주였는데…” 정준하, 빗속 폭풍 오열급 러닝

방송인 정준하가 궂은 날씨 속에서도 러닝을 향한 뜨거운 열정을 불태웠다.

20일 정준하는 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “오전 우중런(우중 러닝)… 비 오는 날엔 소주였던 내가 비 오는 날에 달린다”라는 글과 함께 짧은 영상을 게재했다.

공개된 영상 속 정준하는 빗물과 땀방울로 흠뻑 젖은 채 거친 숨을 몰아쉬고 있는 모습이다. 그는 “3km도 이렇게 힘든데…”라며 우중 러닝의 고충을 토로하면서도, 함께 달린 시민을 향해 “내가 두 바퀴 뛸 때 네 바퀴 뛰시는 분”이라고 소개해 훈훈함을 자아냈다. 이어 “우중런이 진짜 힘들다. 옷이 너무 무겁다”라면서도 동반 러너에게 밝게 인사를 건네며 유쾌한 에너지를 전했다.

특히 정준하는 “무도런 기다려! 조금 더 살 빼고 제대로 보여드릴게요”라는 글을 덧붙이며 다가오는 행사에 대한 남다른 각오를 다졌다. 체중 감량을 통한 컨디션 난조 극복과 레이스 완주를 향한 의지가 돋보이는 대목이다.

한편 정준하가 출격을 예고한 '무한도전 런'은 오는 6월 7일 개최된다. 과거 MBC ‘무한도전’에서 큰 사랑을 받았던 박명수, 정준하, 하하, 황광희가 합류하며 출연진들이 참가자들과 함께 ‘경찰과 도둑’ 팀으로 나뉘어 기록 경쟁을 펼치는 레이스다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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