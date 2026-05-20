3인칭 시점·새 메타 적용…24개 팀 출전 ‘PGS 서킷 2’ 개막

펍지 글로벌 시리즈(PUBG Global Series, PGS) 서킷 2 개최. 크래프톤 제공

크래프톤이 상반기 마지막 PGS 대회 ‘PGS 서킷 2’ 가동을 시작했다. 지역 리그를 통해 선발된 팀들과 글로벌 파트너 팀들이 총출동해 최종 상금과 국제 대회 진출권을 위한 PGC 포인트를 두고 치열한 경쟁을 펼친다.

크래프톤은 펍지: 배틀그라운드 글로벌 e스포츠 대회 ‘펍지 글로벌 시리즈(PGS) 서킷 2’를 개최했다고 20일 밝혔다.

PGS 서킷 2는 올해 두 번째로 진행되는 글로벌 대회다. 세 개 시리즈가 하나의 서킷으로 연결되는 방식으로 운영되며, 각 대회 성적이 서킷 순위에 누적 반영된다. 3주에 걸친 경쟁 끝에 최종 시리즈인 PGS 6에서 서킷 2의 우승팀이 가려진다.

이번 대회에는 서킷 1 우승팀인 버투스 프로(Virtus.pro)를 비롯해 한국의 크레이지 라쿤(Crazy Raccoon), DN 수퍼스(DN SOOPers), 젠지 e스포츠(Gen.G Esports), 티원(T1) 등 각 지역 리그를 통해 경쟁력을 입증한 팀들이 참가한다.

올해 PGS는 3인칭 시점(TPP)을 새롭게 도입했으며, 다양한 중계 콘텐츠를 통해 글로벌 팬들의 관전 경험을 강화할 계획이다.

PGS 4는 오는 24일까지 진행되며, 참가팀들은 그룹 스테이지와 본선을 거쳐 첫 서킷 순위를 확정하게 된다. 이어 PGS 5는 오는 28일부터 31일까지 열리며, 직전 대회 성적에 따라 조 편성이 달라지는 방식으로 경쟁이 이어진다. PGS 6은 6월 4일부터 7일까지 개최되며, 앞선 두 시리즈 결과를 합산한 상태에서 16개 팀이 우승을 두고 맞붙는다.

전체 참가팀은 24개로, 글로벌 파트너 팀 12개와 지역 시리즈 초청팀 12개로 구성된다. 총상금은 50만 달러 규모다. 이와 함께 참가팀들은 상금과 함께 연말 최상위 국제 대회인 펍지 글로벌 챔피언십(PGC) 진출에 필요한 PGC 포인트를 두고 맞붙는다.

팬 참여형 콘텐츠도 마련됐다. 각 시리즈별로 팬 투표를 통해 ‘플레이어 오브 더 데이(Player of the Day)’를 선정하며, 참여자에게는 추첨을 통해 500 G-코인이 제공된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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