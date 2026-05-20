‘2026 MSI 대표 선발전’ 티켓 예매 시작…출전권 놓고 격돌

LCK 정규 시즌 상위 6개 팀이 참가하는 2026 LCK MSI 대표 선발전이 다음달 원주에서 열리는 가운데 라이엇 게임즈가 본선 티켓 예매 일정을 공개했다.

라이엇 게임즈는 2026 LCK MSI 대표 선발전 3~5라운드 티켓 예매를 오는 22일까지 진행한다고 20일 밝혔다.

2026 LCK MSI 대표 선발전은 오는 6월 말 대전광역시에서 개최되는 MSI에 출전할 LCK 대표 두 팀을 결정하는 무대다. LCK 정규 시즌 1~2라운드 종료 시점 기준 상위 6개 팀이 참가한다.

대표 선발전 1·2라운드는 서울 종로구 치지직 롤파크 내 LCK 아레나에서 열린다. 정규 시즌 5위와 6위 팀이 1라운드에서 맞붙고, 승리 팀이 4위 팀과 2라운드를 치르는 방식이다. 여기서 살아남은 한 팀만이 3~5라운드에 진출한다.

MSI 진출팀은 강원도 원주시에 위치한 원주DB프로미아레나에서 열리는 3~5라운드를 통해 결정된다. 먼저 6월 12일 열리는 3라운드에서는 정규 시즌 1위와 2위 팀이 맞붙으며, 승리 팀은 LCK 1번 시드 자격으로 MSI에 직행한다.

이어 13일 열리는 4라운드에서는 정규 시즌 3위 팀과 대표 선발전 2라운드 승리 팀이 대결한다. 해당 경기 승리 팀은 14일 진행되는 최종전에서 3라운드 패배 팀과 맞붙어 남은 MSI 진출권 한 장을 두고 승부를 벌인다.

원주DB프로미아레나에서 열리는 3~5라운드 티켓 예매는 NOL 티켓 플랫폼을 통해 진행된다. 12일 경기 티켓은 20일, 13일 경기 티켓은 21일, 14일 경기 티켓은 22일 구매 가능하다.

LCK는 원주 현장을 찾는 팬들의 이동 편의를 고려해 주말 경기 시작 시간도 조정했다. 12일 열리는 3라운드는 오후 5시, 13일과 14일 열리는 4·5라운드는 오후 3시에 시작한다. 모든 경기는 5전 3선승제로 진행된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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