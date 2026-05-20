노동부 “자율 해결 위해 모든 방법 동원”

정부가 21년 만에 긴급조정권을 발동할 가능성이 커지고 있다. 그럼에도 불구하고 고용노동부는 끝까지 막판 중재에 다시 나설 것임을 분명히 했다.



김영훈 고용노동부 장관은 20일 대외 일정을 모두 취소하고 정부세종청사에서 중앙노동위원회의 사후조정 상황을 점검했다. 노동부는 “마지막까지 노사 자율교섭으로 해결되도록 형식에 구애받지 않고 정부 차원에서 최대한 지원하겠다”고 밝혔다.

김영훈 고용노동부 장관이 지난 18일 세종시 정부세종청사 중앙노동위원회에서 2차 삼성전자 노사 사후조정 회의가 열리고 있는 가운데 고용노동부청사로 들어가고 있다.

삼성전자 노사의 임금협상은 이날 정부 사후조정에서도 끝내 합의에 이르지 못했다. 중앙노동위원회는 이날 삼성전자 노사의 2차 사후조정이 불성립됐다고 밝혔다. 노조는 오는 21일 예정대로 총파업에 돌입하겠다고 밝혔다. 사측은 “어떠한 경우에도 파업이 있어서는 안 된다”며 추가 조정 또는 직접 대화를 이어가겠다는 입장을 냈다. 총파업 가능성은 커졌지만 정부와 중노위가 추가 조정 여지를 열어두면서 막판 타결 가능성도 완전히 사라지지는 않은 상황이다.



박수근 중노위원장은 “비록 이번 조정이 최종 합의로 이어지지는 못했지만 노사가 합의해 사후조정을 요청한다면 언제든지 조정을 개시해 노사 교섭을 지원할 것”이라고 밝혔다. 중노위는 노사가 다시 조정을 요청할 경우 밤이나 휴일에도 응하겠다는 입장이다.

박수근 중앙노동위원장이 20일 세종시 정부세종청사 중앙노동위원회에서 열린 삼성전자 노사 2차 사후조정 3일차 회의를 마치고 취재진과 질의응답을 하고 있다. 뉴시스

노동부도 노사 자율교섭을 통한 해결을 우선 원칙으로 내세웠다. 홍경의 노동부 대변인은 이날 정부세종청사에서 “아직 파업까지는 시간이 남아 있고, 당사자 간 대화를 통한 해결이 대원칙”이라며 “노사 자율교섭을 촉진할 방법이면 형식에 구애받지 않고 모든 방법을 쓰겠다”고 말했다.



김 장관은 이번 사후조정 조정위원이었던 박 중노위원장과도 상시적으로 소통하고 있는 것으로 전해졌다. 다만 노동부는 향후 장관 행보에 대해서는 말을 아꼈다. 홍 대변인은 “구체적 방법은 말하기 어렵다”며 “사후조정이 불성립된 시간이 얼마 안 돼 다시 고민이 필요한 상황”이라고 설명했다.



긴급조정권 발동 가능성에 대해서도 신중한 입장을 보였다. 홍 대변인은 노동부 장관 권한인 긴급조정권 발동 여부를 묻는 질문에 “아직 노사 간 대화의 시간이 남았다”며 “그런 부분에 대해 구체적으로 언급하기는 성급한 단계”라고 답했다. 총파업이 현실화할 경우의 정부 대응 시나리오도 공개하지 않았다.



노조는 사후조정 결렬에 따라 예정대로 총파업에 들어가겠다는 방침이다. 삼성전자 노조 공동투쟁본부는 “사측이 끝내 입장을 밝히지 않았고, 결국 중노위 진행에 의해 사후조정은 종료됐다”며 “노동조합은 예정대로 내일 적법하게 총파업에 돌입한다”고 밝혔다.



다만 노조는 파업 기간에도 교섭을 이어가겠다고 했다. 향후 관건은 총파업 돌입 이후에도 노사가 대화 테이블을 유지할 수 있느냐다. 노조는 파업 강행 방침을 밝혔지만 추가 조정에는 응하겠다는 입장이고, 사측도 직접 대화 가능성을 닫지 않았다. 정부 역시 긴급조정권 발동을 즉각 거론하기보다 노사 자율교섭과 추가 조정 지원에 무게를 두고 있다.



다만 성과급 지급 원칙과 적자 사업부 보상 문제를 둘러싼 양측의 입장 차가 남아 있어 단기간 내 타결을 낙관하기는 어렵다. 삼성전자 노사 갈등은 총파업 돌입 여부와 별개로 노동부 중재, 중노위 추가 사후조정, 노사 직접 교섭이 병행되는 국면으로 이어질 전망이다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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