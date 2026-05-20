SOOP, ‘2026 GSL 시즌2’ 개막…인텔 메인 스폰서 참여

2026 GSL 시즌2 개막. SOOP 제공

SOOP이 대표 장수 e스포츠 리그 ‘글로벌 스타크래프트 II 리그(GSL)’ 새 시즌에 돌입한다. 팬덤을 기반으로 이어져 온 GSL은 이번 시즌에도 팬 참여형 크라우드 펀딩과 온·오프라인 운영을 결합해 지속 가능한 e스포츠 생태계 확대에 나선다.

SOOP은 ‘스타크래프트 II: 공허의 유산’으로 진행되는 ‘2026 GSL 시즌2’ 12강 경기를 20일부터 시작한다고 밝혔다.

GSL은 지난 2010년 출범 이후 17년간 이어져 온 스타크래프트 II 대표 리그다. SOOP의 대표 오리지널 e스포츠 콘텐츠로 자리 잡았으며, 글로벌 이용자들과 함께 성장해온 장수 리그로 평가받고 있다. 특히 팬들이 직접 대회를 후원하는 유저 참여형 크라우드 펀딩 구조를 운영하며 선수와 팬이 함께 만드는 e스포츠 문화 구축에도 힘을 쏟고 있다.

이번 시즌에는 인텔이 메인 스폰서로 참여하며, 스타크래프트 II 프로게임단 온사이드(ONSYDE)도 후원사로 함께한다.

2026 GSL 시즌2는 오는 6월 7일 결승전까지 약 3주간 진행된다. 12강은 4인 1조 듀얼 토너먼트 방식으로 열리며, 모든 경기는 3판 2선승제로 펼쳐진다.

본선에는 예선을 통과한 김도욱(Cure), 김유진(sOs), 신희범(SHIN), 변현우(ByuN), 김도우(Classic), 고병재(GuMiho), 박한솔(Zoun), 강민수가 진출했다. 여기에 김준호(herO), 클레망 데플란케(Clem), 조성주(Maru), 이병렬(Rogue)은 8강 시드를 받아 본선에 직행한다.

20일 열리는 12강 A조 경기에는 김도욱, 김유진, 신희범, 변현우가 출전한다. 시즌1 준우승자인 신희범이 다시 한번 우승에 도전하는 가운데, 예선을 뚫고 올라온 김유진의 경기력에도 관심이 쏠리고 있다.

이어 21일 진행되는 B조 경기에는 김도우, 강민수, 고병재, 박한솔이 나선다. 정상급 프로토스로 평가받는 김도우와 전략적인 플레이 스타일의 고병재 등 개성 강한 선수들이 맞붙으며 다양한 경기 양상이 펼쳐질 것으로 기대된다.

8강 경기는 오는 27일과 28일 진행되며, 4강과 결승전은 6월 7일 서울 대치동 프릭업 스튜디오에서 열린다. 12강과 8강은 온라인으로 운영되며, 4강부터는 오프라인 경기로 진행된다. 현장 관람 티켓은 티켓링크를 통해 구매할 수 있다.

대회 한국어 및 글로벌 중계는 SOOP 플랫폼에서 제공된다. 또한 이번 시즌에도 유저 구독형 크라우드 펀딩이 함께 운영된다. 이용자들은 SOOP 내 GSL 방송국 구독을 통해 펀딩에 참여할 수 있으며, 후원 목표 달성 시 이를 기념한 다양한 이벤트도 진행될 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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