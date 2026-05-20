“적당히 까불어”…‘취사병’ 강하경, 포상 가로챈 박지훈과 대립 [TV핫스팟]

배우 강하경이 실세 선임의 서늘한 카리스마부터 유쾌한 반전 면모를 보여줬다.

지난 18일과 19일 공개된 티빙 오리지널 ‘취사병 전설이 되다’ 3, 4회에서 강하경은 강림소초 2생활관장 김관철 상병 역을 맡아 강성재(박지훈)와 대립각을 세웠다.

이날 방송에서 김관철은 군부대 경계망을 뚫고 들어온 북한 주민과 마주하는 과정에서 투덜거리면서도 인간적인 면모를 드러내며 웃음을 자아냈다. 특히 북한 주민 발견 공로로 받게 될 포상휴가를 기대했으나, 정작 요리로 귀순을 이끈 강성재가 포상을 받게 되자 적대심을 드러내며 새로운 갈등을 예고했다.

김관철은 부대 실세답게 강성재를 향해 “선임들이고 윗대가리들이고 우쭈쭈해주니까 네 세상 같지? 적당히 까불고 다녀”라며 서늘한 경고를 날렸다. 반면 윤동현(이홍내) 병장에게 제지당하자 힘없이 물러서는 등 캐릭터의 날 선 감정을 입체적으로 그려냈다.

반전 매력도 돋보였다. 회식 자리에서 삼겹살 파티 중 춤을 추는 병사들을 못마땅해하던 김관철은 고기 한 입에 순식간에 무장 해제되어 함께 춤을 추는 등 유쾌한 분위기를 연출하며 극에 활력을 더했다.

한편, 지난 11일 첫 공개된 드라마 ‘취사병 전설이 되다’는 동명의 웹소설을 원작으로 이등병 강성재가 ‘전설의 취사병’으로 거듭나는 과정을 그린다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]