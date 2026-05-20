바오패밀리 새 가족 오나… ‘푸바오 맘’ 아이바오, 26일부터 내실 생활

“아이바오, 이번에도 혹시?”

에버랜드의 자이언트 판다 아이바오가 안정 관리에 들어가면서 세 번째 임신 가능성에 관심이 쏠리고 있다. 과거 푸바오와 쌍둥이 루이바오·후이바오 출산 전과 비슷한 변화가 보인다는 팬들의 관찰이 이어지며 온라인 커뮤니티와 SNS에서 응원 메시지가 확산하고 있다. 에버랜드가 공식적으로 임신 여부를 밝힌 것은 아니다.

에버랜드는 지난 15일 홈페이지를 통해 아이바오가 세심한 관찰과 안정된 관리가 필요한 시기를 맞았다고 밝혔다. 이에 따라 아이바오는 오는 26일부터 내실에서 생활하며 주키퍼와 수의진의 집중 케어를 받을 예정이다.

이 같은 공지가 나오자 판다 팬들 사이에서는 아이바오의 세 번째 임신 가능성을 두고 기대감이 커졌다. 일부 팬들은 아이바오가 2020년 푸바오, 2023년 루이바오·후이바오 출산을 앞두고 보였던 행동 변화와 최근 모습이 유사하다는 목격담을 공유하고 있다.

아이바오를 향한 응원도 이어지고 있다. 팬들은 “아이바오가 이 시기를 잘 보내길 바란다”, “건강하게 다시 만나자”, “좋은 소식을 기다리겠다” 등의 댓글을 남기며 아이바오의 건강과 안정을 기원하고 있다.

‘판다 할부지’로 알려진 강철원 주키퍼도 최근 에버랜드 유튜브 채널 ‘뿌빠TV’를 통해 아이바오의 상태를 설명했다. 강 주키퍼는 “아이바오가 호르몬 변화로 컨디션에 많은 기복을 느끼고 있다”며 “26일부터 내실로 이동해 컨디션 회복을 위한 관리를 집중할 생각”이라고 밝혔다. 내실 생활 기간은 아이바오의 상태에 따라 달라질 수 있다고도 덧붙였다.

송영관 주키퍼 역시 주토피아 커뮤니티를 통해 아이바오가 건강과 안정을 위한 집중 관리에 들어갔다고 전했다. 그는 주키퍼와 수의사들이 아이바오의 건강을 최우선으로 두고 세심한 돌봄을 이어가고 있다고 설명했다.

자이언트 판다는 임신과 출산이 쉽지 않은 동물로 알려져 있다. 가임기가 1년에 한 차례, 통상 하루에서 사흘 정도로 짧고, 임신 여부를 초기에 확인하기도 어렵다. 짝짓기에 성공하면 약 4개월의 임신 기간을 거쳐 출산하는데, 임신 시기에는 수면 시간이 늘거나 식욕이 줄어드는 등 행동 변화가 나타나는 경우가 있다.

에버랜드는 아이바오를 응원하는 팬들의 마음을 나누기 위해 현장 이벤트도 진행하고 있다. 판다월드 내 마련된 공간에서 아이바오에게 응원 메시지를 작성하면 매일 선착순 2,000명에게 판다월드 카페 30% 할인권과 판다월드샵 굿즈 30% 할인권을 제공한다. 이벤트는 아이바오가 건강한 모습으로 다시 관람객을 만날 때까지 이어질 예정이다.

아이바오는 2020년 7월 국내 최초 자연 번식 아기 판다 푸바오를 낳으며 큰 사랑을 받았다. 2023년 7월에는 쌍둥이 판다 루이바오와 후이바오를 출산해 ‘바오패밀리’의 엄마로 다시 한번 주목받았다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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