채리티오픈 2연패 도전하는 박현경… 2연승 도전 방신실·다승 노리는 유현조

박현경(메디힐)의 사상 첫 타이틀 방어냐, 우승 기운을 받은 방신실(KB금융그룹)의 시즌 첫 다승이냐. 아니면 또 다른 기세의 유현조(롯데)냐. 갤러리들의 시선이 여주로 쏠린다.
한국여자프로골프(KLPGA) 투어 E1 채리티 오픈이 오는 22일부터 사흘간 경기도 여주시에 페럼클럽(파72·6670야드)에서 막을 올린다. KLPGA 투어의 대표적인 채리티 대회다. 자선기금 모으는 등 사회공헌 활동도 이어가고 있다. 대회 총 상금은 10억원이며 우승 상금은 1억8000만원이다. 총 144명이 참가해 정상을 놓고 뜨거운 경쟁을 펼친다.
이 대회의 또 다른 관전 포인트는 타이틀 방어 여부다. 아직 한 번도 이 대회에서는 2승을 거둔 선수가 나오지 않았다. 디펜딩 챔피언 박현경에 관심이 쏠리는 이유다. 사상 첫 2연패에 도전장을 내민다. 그는 지난해 이 대회에서 KLPGA 역대 12번째 노보기 우승이라는 값진 성과를 이뤘다. 시즌 첫 우승을 향한 분위기가 무르익고 있다. 박현경은 올해 개막전이었던 리쥬란 챔피언십을 시작으로 첫 4개 대회에서 최고 성적은 공동 12위에 머물렀다. 컷 탈락도 한 차례 있었다.
적응기를 마쳤다. 만연한 봄이 되자 컨디션도 올라갔다. 지난달 덕신EPC 챔피언십과 NH투자증권 레이디스 챔피언십에서 2연속 준우승을 차지하며 반등을 써냈다. 지난주 두산 매치플레이에서는 17위에 머물렀지만 좋은 기억이 있는 곳에 다시 우뚝 설 준비를 마쳤다.
박현경은 “(지난해) 난도가 높은 코스에서 노보기 플레이로 우승했다는 점은 지금 생각해도 믿기지 않는다”라며 “디펜딩 챔피언이라는 단어는 언제 들어도 기분 좋고 자부심이 느껴지는 만큼 꼭 타이틀 방어를 하고 싶다”고 각오를 드러냈다. 지난해 우승 상금(1억8000만원) 전액을 기부한 그는 “올해도 우승하게 된다면 대회가 14회째를 맞은 만큼 우승 상금의 14%를 기부하고 싶다”고 미소 지었다.
방신실도 우승 레이스에 불을 지핀다. 지난주 두산 매치플레이에서 연장 접전 끝에 극적인 우승을 차지한 기세를 이어가겠다는 각오다. 이 대회에서의 좋은 기억을 되살린다. 방신실은 2023년 이 대회에서 18세8개월3일의 나이로 우승을 차지했다. 이 대회 최연소 우승자 기록을 쓰며 KLPGA 통산 첫 승을 달성했다. 지난해 공동 17위에 머문 그는 3년 만에 챔피언 탈환을 노린다. 방신실이 우승하면 올해 KLPGA에서 가장 먼저 시즌 2승 고지를 밟는다.
유현조도 2승 선착을 노린다. 반등을 써내려가고 있다. 올해 첫 4경기에서 최고 순위는 공동 26위에 머물렀고 컷 탈락도 한 차례 있었다. 절치부심했다. 덕신EPC 챔피언십 공동 3위에 오르며 시즌 첫 ‘톱10’에 오른 그는 DB 위민스 챔피언십에서 마침내 시즌 첫 우승을 맛봤다. 지난해에는 이 대회에 불참했으나 2024년에 공동 8위에 오르며 경쟁력을 입증했다.
박현경과 방신실, 유현조(왼쪽부터)가 오는 22일 개막하는 KLPGA 투어 E1 채리티 오픈에서 우승을 노린다. 박현경과 방신실, 유현조가 샷을 하고 있다. 사진 KLPGA 제공
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