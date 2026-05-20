[SW포커스] ‘눈빛이 준 확신’…SSG 타케다, 퇴출 기로서 찾은 반등의 발판

프로야구 SSG 타케다 쇼타. 사진=SSG랜더스 제공

“눈빛에서 확신을 얻었다.”

이숭용 SSG 감독이 보낸 굳건한 신뢰가 통했던 것일까. 아시아쿼터 투수 타케다 쇼타(SSG)가 부활의 발판을 마련했다.

일본 국가대표 출신의 타케다의 올 시즌 성적은 20일 현재 8경기 등판 1승5패 평균자책점 9.46이다. 5이닝 이상 소화한 경기도 단 3경기뿐이다. 선발 로테이션을 속해 있는 투수로는 낙제점에 가깝다. 구단 안팎에서는 교체론까지 흘러나오는 벼랑 끝 상황이다.

하지만 이 감독은 위기 상황에서 믿음을 택했다. 이 감독은 “최근 타케다와 대화를 나눴다”라며 “그 친구가 말하는 것과 눈빛을 보고 ‘다음 등판 때는 무조건 잘 던지겠다’는 확신이 들었다”고 전했다.

반전이 일어났다. 지난 19일 고척 키움전에 등판해 승패없이 5이닝 8피안타 4실점(3자책점)을 기록했다. 1회 실책이 아니었다면 퀄리티스타트도 가능했다. 무엇보다 5이닝을 책임졌다는 점에서 다음 등판을 기대하게 했다.

프로야구 SSG 타케다 쇼타. 사진=SSG랜더스 제공

프로야구 SSG 타케다 쇼타. 사진=SSG랜더스 제공

타케다는 올 시즌을 앞두고 가장 주목받은 아시아쿼터 선수였다. 팔꿈치 수술 이력이 있지만, 2015 프리미어12와 2017 월드베이스볼클래식(WBC) 일본 대표로 활약한 바 있다. 일본프로야구(NPB)서 14시즌 동안 통산 217경기 66승 48패 평균자책점 3.33을 기록한 바 있다.

그러나 기대와 반대의 길을 걸었다. 개막 이후 첫 3번의 등판에서 단 한 번도 5이닝을 소화하지 못했다. 문제는 좋은 날과 그렇지 않은 날의 차이가 극명하다. 지난달 25일 KT전에서는 5이닝 무실점으로 퍼펙트한 투구를 선보였다. 이어 지난 1일 롯데전에서도 5⅓이닝 1실점으로 활약하기도 했다.

하지만 타케다는 지난 7일 문학 NC전에서는 8피안타 7실점으로 무너졌다. 이어 13일 수원 KT전에서도 피홈런 1개 포함 9개의 안타를 허용하며 9실점으로 고개를 숙였다. 두 경기 모두 조기 강판 당했고, 팀도 2경기 모두 대패했다.

프로야구 SSG 타케다 쇼타. 사진=SSG랜더스 제공

선발진 한 축이 무너지면서 팀도 위기다. 5월 들어 5승1무11패로 부진한 모습이다. 지난달 한 때 2위까지 치고 올라갔던 팀 순위도 19일 현재 4위까지 떨어졌다. 이 자리마저도 위태롭다.

기다림의 시간은 그리 길지 않다. 키움전에서 반등의 발판을 마련하긴 했지만, 아직 완전히 살아났다고 단언하긴 이르다. 구속과 제구력에서 달라진 모습을 보여야 한다. 한가지 위안은 이 감독의 신뢰를 바탕으로 위기를 탈출하는 법을 깨달았다는 점이다. 퇴출 갈림길에서 한숨을 돌린 타케다가 향후 SSG 선발진의 한 축을 맡을 수 있을지 주목된다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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