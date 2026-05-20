‘112만 유튜버’ 유준호, 저작권 문제로 채널 삭제 “마침표 찍는다”

사진 = 유준호 SNS 계정

유튜버 유준호가 저작권 이슈로 채널 삭제 소식을 알렸다.

유준호는 19일 유튜브를 통해 “이 채널은 2026년 5월 20일 삭제될 예정”이라고 밝혔다.

그는 최근 유튜브에 애니메이션 ‘귀멸의 칼날’을 활용한 2차 저작물을 업로드했으나, , 해당 작품의 저작권자인 소니뮤직엔터테인먼트 재팬 측이 저작권 침해를 이유로 신고했고, 유튜브가 이를 받아들여 채널 삭제 조치를 결정했다고 설명했다.

유준호는 “현재 업로드 기능도 정지된 상태라, 커뮤니티 글로나마 이 상황을 전하게 됐다”며 “소니 측에 선처를 요청하는 메일도 보내보고 다른 방법으로도 연락을 취해보았으나 1주일 안에 해결될 방안을 찾지 못했다”고 전했다.

이어 “저작권자가 본인의 권리를 행사하는 건 당연한 일이고, 2차 창작자인 저는 그 결정을 수용해야 하는 위치에 있다”며 “억울하다기보다는, 이만큼 오래 올 수 있었던 게 오히려 운이 좋았다고 생각한다”고 밝혔다.

또 “더빙으로 구독자 100만을 넘겨보자는 게 오랜 목표였는데, 112만이라는 숫자까지 와있다는 게 아직도 실감이 잘 안난다”며 “지금까지 제 목소리를 들어주셔서 감사했다”고 덧붙였다.

그러면서 “사실 최근엔 더빙에서 벗어나 연기자로서 새로운 걸 시작하고 있는 시점이었다”며 “어떻게 보면 자연스러운 마무리일지도 모르겠다는 생각도 든다. 더빙으로서의 유준호는 여기서 마침표를 찍고, 이제 다른 모습으로 찾아뵙겠다. 응원해 주시길 바란다”고 전했다.

한편 유준호는 2013년부터 드라마 ‘스카이 캐슬’, ‘미스터 션샤인’등은 물론 게임과 애니메이션을 활용한 더빙 콘텐츠로 인기를 얻은 유튜버다. 현재 구독자 112만명을 보유하고 있으며, 최근에는 배우 등 영역 확장에도 도전했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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