‘트로트 기대주’ 최종원, ‘무명전설 디너쇼’ 합류

‘JYP 1호 트로트 연습생’ 최종원이 ‘무명전설 디너쇼’에 출격한다.

소속사 이닛엔터테인먼트에 따르면 최종원은 오늘(20일) 방송되는 MBN ‘무명전설 디너쇼’에 출연해 무대를 꾸민다.

앞서 최종원은 MBN ‘무명전설-트롯 사내들의 서열전쟁’(이하 ‘무명전설’)에서 비주얼, 퍼포먼스, 보컬 실력을 두루 갖춘 차세대 트로트 기대주로서 맹활약했다. 본선 1차에서 ‘흥!’ 메가크루 퍼포먼스를, 3차에서는 ‘하루온종일’ 팀으로 장윤정 메들리를 펼치며 강렬한 인상을 남겼다.

최종원은 JYP엔터테인먼트의 자회사 이닛엔터테인먼트의 첫 번째 트로트 연습생이다. 태권도 전공자라는 특별한 이력을 바탕으로 역동적인 동작을 안무에 녹여 차별화된 퍼포먼스를 선보이고 있다.

앞서 KBS2 오디션 프로그램 ‘더 딴따라’ 세미 파이널에 출연한 최종원은 이번 ‘무명전설’에서 준결승까지 진출하며 무한한 가능성을 입증했다. 준결승 무대세서는 황윤성, 김범룡 전설과 함께 ‘불꽃처럼’ 무대로 존재감을 보여줬다.

아쉽게 결승행은 좌절됐지만 최종원의 활약은 계속된다. 기세에 힘입어 디너쇼 출연까지 확정 지은 최종원은 특유의 여유로운 무대 매너와 탄탄한 라이브로 관객은 물론 시청자들까지 사로잡는다는 각오다. 그간 몰입도 높은 퍼포먼스를 보여줬던 만큼, 한층 업그레이드된 실력을 기대케 한다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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