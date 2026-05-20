“결혼도, 돈 버는 것도 다 실패”…‘43억 횡령’ 황정음, 7개월 만의 눈물 복귀

황정음이 유튜브로 활동을 재개했다. 출처=유튜브 채널 ‘황정음’ 영상 캡처

횡령 사건으로 유죄 판결을 받고 자숙 중이던 배우 황정음이 유튜브 채널을 개설하며 활동 재개에 나섰다.

지난 19일 황정음은 자신의 유튜브 채널에 ‘오랜만에 인사드려요. 1년 만에 전하는 그동안의 이야기’라는 제목의 영상을 게재했다. 지난해 10월 형이 확정된 이후 약 7개월 만의 공식 행보다.

공개된 영상에서 황정음은 “많은 분이 아시는 큰일이 있어서 이를 수습하느라 정신없이 지냈다. 1년이 한 달처럼 흘러갔다”며 근황을 전했다.

그는 논란 이후 발생한 광고 위약금 문제에 대해 “위약금은 모두 변제했다”고 밝히면서도 “돈을 물어드린다고 해서 제 잘못이 해결되는 것이 아니기에 너무 죄송하다. 제 행동의 결과로 제작진과 광고주, 팬분들께 피해를 드려 속상함은 이루 말할 수 없다”고 고개를 숙였다.

공백기 동안 겪은 심적 불안감도 토로했다. 황정음은 “내가 할 줄 아는 게 연기밖에 없는데 앞으로 또 연기를 할 수 있을까, 복귀를 못 할 수도 있겠다는 생각을 했다”며 “‘무엇을 하고 살지, 어떻게 돈을 벌지’에 대한 막연한 두려움이 있었다”고 털어놨다.

이어 유튜브 활동을 시작한 계기에 대해 “나를 찾아주실 때 (뭐든) 해야겠다는 생각에 결정을 내렸다”며 “이왕 시작한 거 대한민국 최고의 유튜버가 되겠다”는 포부를 밝히기도 했다.

다만 자숙 기간이 1년여에 불과해 대중의 시선은 여전히 냉랭한 상황이다. 황정음 역시 이를 의식한 듯 “‘왜 나오냐, 보기 싫다’고 하실 분들이 당연히 있을 것이라 생각하고 다 받아들이겠다. 제가 잘못을 구해야 하는 부분”이라고 언급했다. 이어 “결혼도 실패하고, 이번에 돈 버는 것도 실패하고 다 실패했다. 진짜 열심히 살았는데, (구독자들은) 내가 겪은 시행착오를 겪지 않았으면 좋겠다”고 덧붙였다.

앞서 황정음은 2022년부터 약 1년간 자신이 지분 100%를 보유한 가족 법인 ‘훈민정음엔터테인먼트’의 자금 43억4000여 만원을 가지급금 명목으로 인출해 가상화폐 투자 및 개인 세금 납부 등에 임의 사용한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

이후 지난해 9월 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(횡령) 혐의로 징역 2년에 집행유예 4년을 선고받았으며 같은 해 10월 형이 확정됐다. 한편 황정음은 지난 2016년 프로골퍼 출신 사업가 이영돈과 결혼해 슬하에 두 아들을 두었으나, 2024년 이혼했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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