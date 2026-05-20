[SW이슈] 작감배 사과했지만…‘대군부인’, “천세” 후폭풍 계속

역사왜곡 논란에 휩싸인 드라마 21세기 대군부인(대군부인)의 후폭풍이 거세다. 배우들의 입장 발표를 시작으로 제작진의 사과문이 올라왔지만, 작품 폐지론까지 일고 있어 논란은 한동안 계속될 것으로 보인다.

아이유, 변우석 주연의 대군부인이 지난 16일 종영했다. 자체 최고시청률인 13.8%(닐슨코리아 전국기준)를 기록하며 마침표를 찍었지만 방영 내내 불거진 고증 논란이 발목을 잡았다. 드라마는 대한민국에 가상의 입헌군주제 세계관을 입혀 전개했다. 신분이 부족한 재벌과 왕족의 신분만을 가진 대군의 운명 개척 로맨스로 출발했으나, 배우들의 연기력 지적으로 시작해 역사왜곡 논란까지 치달았다.

대군의 섭정, 신분제의 오류, 왕실의 호칭과 문화 등 시청자는 작품의 디테일에 의문을 나타냈다. 이안대군(변우석)이 제후국의 관모인 구류면류관을 착용하고, 모두가 “천세”를 연호한 장면을 두고 시청자들은 대한민국의 자주적 위상을 훼손한다고 지적했다. 조선을 자신들의 제후국이었다고 주장하는 중국의 역사왜곡 동북공정에 빌미를 제공할 수 있다는 우려도 나왔다. 각종 의혹에도 무반응으로 일관하던 제작진도 해당 장면 방영 이후 결국 사과문을 올렸다.

‘21세기 대군부인’ 박준화 감독. 뉴시스 제공

논란은 잦아들지 않았다. 결국 지난 19일 박준화 감독이 제작진을 대표해 인터뷰를 열고 사과하며 눈물을 보였다.

박 감독은 “작품을 통한 힐링보다 죄송스러운 상황을 만들어서 변명의 여지가 없다. 제작진을 대표해 사과드린다”고 고개를 숙였다. 역사 고증과 관련해서 제작진의 정보 미흡으로 인한 오류라고 인정하며 “내가 무지했다. 조선 왕조가 600년간 유지되고 있다는 설정으로 자문도 조선 왕실 의례에 맞춰져 있었기 때문에 생긴 부분”이라고 해명을 더했다. 다만 일각에서 제기된 일본 왕실 문화, 중국식 다도법과의 관련성에 대해서는 부인했다.

박 감독에 앞서 주연배우 아이유와 변우석이 각각 사과문을 발표해 대중에게 사과했다. 변우석은 자필 편지를 써 “작품에 담긴 역사적 맥락과 의미가 무엇이고, 그것이 시청자 여러분께 어떻게 받아들여질 수 있을지에 대한 고민이 부족했다”고 했고, 아이유 역시 같은 날 “주연배우로서 책임감 있는 모습을 보여드리지 못하고 큰 실망을 끼친 것 같아 매우 송구스럽다”고 반성했다.

‘대군부인’은 2022년 MBC 극본공모전 당선작이다. 논란의 발단을 만든 유지원 작가도 19일 드라마 공식 홈페이지에 글을 올려 “조선의 예법을 현대에 적용하고 가상의 현대 왕실을 그리는 과정에서 철저한 자료 조사와 고증이 부족했다”며 “역사적 맥락을 세심히 살피지 못한 불찰이다. 작가로서 부족했던 점을 돌아보고 반성하겠다”고 거듭 사과했다.

K-콘텐츠의 위상이 연일 높아지고 있는 가운데, 글로벌 OTT를 통해 세계로 송출되는 화제작 ‘대군부인’이 왜곡된 인식 확산의 계기가 될 수 있다는 가능성도 제기된다. 특히 ‘21세기 대군부인’이 방미통위와 한국방송통신전파진흥원의 한국 드라마 투자설명회 선정작인 것이 알려지며 논란을 키웠다. ‘대군부인’을 포함한 네 작품이 지난 4월 프랑스 칸 국제 시리즈 페스티벌에 소개됐다. 이에 한 누리꾼이 작품의 역사왜곡 문제를 지적하며 지원금 환수 가능성을 문의했다는 글을 올려 주목받았지만, 제작비 지원이 아닌 행사 참석 경비 지원에 그친 것으로 알려졌다.

한국사 인기 강사 최태성, 한국 홍보 전문가 서경덕 성신여자대학교 교수 등 학계 전문가들도 비판의 목소리를 높였다. 사이버 외교사절단 반크는 디즈니플러스에 시정을 요구해 논란이 된 “천세” 자막과 음성이 수정됐다.

그러나 논란은 여전히 진행 중이다. 관계자들의 사과가 있었을 뿐 후속 조치에 대한 답은 부족했기 때문이다. 박준화 감독은 향후 수습 방향에 관해 “내가 결정할 수 있는 부분이 아니다. 내부에서 논의 중인 것으로 알고 있다”며 조심스러운 입장을 보였다. 후속 조치는 미정인 채로 대본집 판매, 팝업 스토어 등 드라마와 연계한 각종 수익 사업들은 그대로 추진되고 있어 논란은 쉽게 가라앉지 않을 전망이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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