‘탱크·책상에 탁’ 후폭풍…스타벅스, 대표 해임 이어 서재페 부스도 ‘취소’

서울시내 스타벅스. 사진=뉴시스

대형 음악 축제 ‘서울재즈페스티벌 2026’이 역사 왜곡 마케팅 논란으로 거센 질타를 받고 있는 스타벅스의 부스 운영을 전격 취소했다.

서울재즈페스티벌(이하 서재페) 주최 측은 20일 공식 SNS를 통해 “‘제18회 서울재즈페스티벌 2026’에서 스타벅스 부스는 운영하지 않게 됐다”며 “관객 여러분의 양해를 부탁드린다”고 공지했다. 오는 22일부터 24일까지 서울 송파구 올림픽공원 일대에서 개최되는 서재페는 매년 5월 음악팬들이 가장 기다리는 국내 최대 규모의 야외 페스티벌 중 하나다.

주최 측은 구체적인 취소 사유를 명시하지 않았으나 대중문화계와 관련 업계에서는 스타벅스의 최근 행보가 결정적인 원인이 된 것으로 보고 있다.

앞서 스타벅스는 5·18 민주화운동 기념일 당일인 지난 18일, 탱크 모양의 상품을 내세운 ‘탱크데이’ 프로모션을 시작하며 ‘책상에 탁’이라는 홍보 문구를 사용해 거센 공분을 샀다. 대중은 이것이 5·18 당시의 계엄군 탱크 투입은 물론, 1987년 박종철 고문치사 사건 당시 경찰의 파렴치한 해명(“책상을 탁 치니 억 하고 죽었다”)을 연상시킨다며 강력히 반발했다.

이번 사태로 신세계그룹 정용진 회장이 스타벅스 코리아 대표이사를 해임하고 경질성 인사를 단행했으며, 본사 차원의 공식 사과와 외신의 집중 보도가 이어지는 등 파문은 겉잡을 수 없이 커지고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]