㈜삼쩜일사, 디지털 음원 유통 시장서 ‘풀스택’ 모델로 사업 확장

사진=삼쩜일사

음악 IP 인프라 기업 ㈜삼쩜일사(대표 서진호)가 아티스트 중심의 정산 시스템과 IP 인프라를 결합한 ‘풀스택(Full-Stack) 유통 모델’을 운영하며 디지털 음원 유통 시장에서 사업을 확대하고 있다고 20일 밝혔다.

업체에 따르면 삼쩜일사는 음원 등록 대행 서비스에 더해 마케팅과 데이터 분석을 지원하는 통합 인프라를 구축했다. 발매 일정 조율, 글로벌 DSP(스포티파이, 애플뮤직 등) 입점, 메타데이터 검수 과정을 원스톱으로 처리하며, 플레이리스트 피칭과 비주얼 제작 지원 등 유통 연계 마케팅 컨설팅을 제공한다.

정산 시스템의 경우 자체 개발한 기술을 통해 글로벌 DSP 리포팅 데이터를 수집·분석한다. 이를 통해 곡별·국가별·플랫폼별 수익을 대시보드 형태로 제공하며 정산 주기를 단축하고 자동화된 검증 로직을 도입해 정산 과정의 누락을 차단하고 있다.

사진=삼쩜일사

또한 유통 단계를 넘어 음악 IP의 2차 수익화(싱크, 인접권 등)와 팬덤 플랫폼 연계 등 IP 라이프사이클 전반을 통합 운영하는 구조를 갖췄다. 업계에서는 삼쩜일사의 시스템이 음원 비즈니스 전반을 관리하는 ERP(전사적자원관리) 기능을 수행하고 있는 것으로 보고 있다는 것이 업체 측 설명이다.

서진호 ㈜삼쩜일사 대표는 “유통은 음원의 가치를 창출하는 시작점”이라며 “아티스트의 IP가 글로벌 시장에서 장기적인 가치를 형성할 수 있도록 최적화된 인프라를 지속적으로 제공하겠다”고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]