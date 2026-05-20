드림에이지, ‘아키텍트’ 원스토어 출시…이용자 혜택 확대

아키텍트: 랜드 오브 엑자일 원스토어 출시. 드림에이지 제공

드림에이지가 MMORPG ‘아키텍트: 랜드 오브 엑자일’의 플랫폼 확장에 나섰다. 출시 이후 흥행 성과를 이어가고 있는 가운데 원스토어 입점을 통해 이용자 접점을 넓히고 다양한 보상 이벤트로 신규 이용자 확보에 속도를 내는 모습이다.

드림에이지는 자사가 서비스하고 아쿠아트리가 개발한 아키텍트: 랜드 오브 엑자일을 20일 원스토어에 정식 출시했다고 밝혔다.

아키텍트는 지난해 10월 출시 직후 주요 앱마켓 매출 1위를 기록하며 흥행에 성공한 작품이다. 이후 이용자 중심 운영과 지속적인 콘텐츠 업데이트를 기반으로 안정적인 서비스를 이어오고 있다.

드림에이지는 원스토어 출시를 기념해 다양한 프로모션도 함께 진행한다. 우선 원스토어 사전 예약 이용자들에게는 골드 100만개와 상급 코스튬 소환 상자 10개, 상급 팬텀웨폰 소환 상자 10개, 거인의 강화석 선택 상자 3개, 심연의 공명체 100개 등으로 구성된 특전 쿠폰을 지급한다.

이와 함께 오는 26일까지 원스토어에서 아키텍트 인게임 상품을 구매한 이용자들을 대상으로 경품 이벤트도 실시한다. 이용자들은 갤럭시 S26 울트라와 로지텍 게이밍 키보드, 배달의민족 금액권 등 다양한 경품 응모 기회를 받을 수 있다.

이외에도 다양한 프로모션을 통해 이용자들에게 풍성한 혜택과 게임 플레이 재미를 제공할 계획이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]