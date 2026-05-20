와일드 리프트 첫 단독 팝업 ‘카이사의 피트스톱’ 흥행

와일드 리프트 팝업 ‘카이사의 피트스톱’ 이미지. 라이엇 게임즈 제공

라이엇 게임즈가 모바일 게임과 오프라인 체험 콘텐츠를 결합한 팝업 이벤트로 이용자들의 호응을 끌어냈다. ‘리그 오브 레전드: 와일드 리프트’ 세계관을 기반으로 한 체험형 공간에 1만명 이상이 방문하며 게임 IP(지식재산권)를 활용한 오프라인 마케팅 효과를 입증했다.

라이엇 게임즈는 모바일 MOBA 게임 리그 오브 레전드: 와일드 리프트의 오프라인 팝업 행사 ‘카이사의 피트스톱’을 성황리에 종료했다고 20일 밝혔다.

이번 팝업은 와일드 리프트의 첫 단독 오프라인 행사로, 포르쉐와 협업해 출시된 ‘프레스티지 셀렉트 네온 레이서 카이사’ 스킨을 테마로 꾸며졌다.

행사는 지난 8일부터 17일까지 진행됐으며, 방문객들이 신규 스킨 콘셉트인 ‘네온 레이서’의 피트 크루가 되는 체험형 콘텐츠 중심으로 구성됐다.

팝업 현장 모습. 라이엇 게임즈 제공

행사 기간 동안 사전 예약은 모두 매진됐으며 약 1만5000명의 방문객이 현장을 찾았다. 참가자들은 와일드 리프트 체험존과 아이템 정비소, 네온 서킷 탈출 이벤트 등 다양한 프로그램을 즐겼다. 원하는 키캡을 직접 조합할 수 있는 참여형 이벤트도 운영돼 이용자들의 관심을 모았다.

현장 한정 메뉴 역시 높은 인기를 끌었다. 카이사의 공허맛 도넛, 티모의 날쌘 정찰 도넛, 아리의 매혹 도넛, 사냥본능 에이드 등 와일드 리프트 콘셉트를 반영한 메뉴들은 행사 기간 연이어 조기 품절됐다. 팝업 협업 브랜드인 노티드의 매출도 전주 대비 65% 이상 증가한 것으로 나타났다.

라이엇 게임즈는 최근 게임 이용자 경험을 온라인을 넘어 오프라인으로 확대하는 체험형 마케팅을 강화하고 있다. 게임 세계관과 캐릭터를 활용한 공간 연출, 굿즈, F&B 협업 등을 통해 팬덤 접점을 넓히는 전략이다.

라이엇 게임즈 관계자는 “카이사의 피트스톱에 보내준 이용자들의 관심과 성원에 감사드린다”며 “앞으로도 와일드 리프트의 재미를 다양한 방식으로 전달할 수 있는 콘텐츠와 이벤트를 지속적으로 선보일 예정”이라고 말했다.

한편 라이엇 게임즈는 오는 11월 와일드 리프트 커뮤니티를 위한 국제 대회 ‘와일드 라운드: 스매쉬’를 한국에서 개최할 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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