[국원석의 성형정석] 연골입자 코성형. 괜찮을까?

근래에 우리 병원에는 귀연골 입자나 늑연골 입자로 코수술을 받은 후에 이런 저런 문제들 때문에 오시는 분들이 늘고 있습니다.

실리콘 보형물의 문제점을 알고 자가 연골을 사용하려는 성형외과 원장님들의 의도는 좋다고 생각합니다.

자가연골을 활용한 코성형의 경우 각 병원마다 자신만의 특허처럼 이 수술에 자신만의 이름을 붙여 명명하고 있습니다. 이 방법은 크게 다음 3가지로 요약됩니다.

연골입자 코성형은 ▲연골을 자기 몸에서 채취해 아주 작은 입자로 잘게 썬 다음, 이를 원하는 형태로 모아서 혈액이나 의료용 아교풀로 굳혀서 코에 넣는 방식과 ▲연골 입자를 근막이나 흡수성 망사에 싸서 일정 모양을 만든 다음 넣는 방법 ▲입자를 주사기에 넣어 분사하듯이 콧등과 코끝에 올려주는 방법 등이 있습니다.

이 수술을 많이 하는 병원에서는 이 수술법은 매우 안전하고 자연스러운 모양을 내면서도 수술 시간이 짧은 효율적인 방식이라고 소개하고 있습니다.

다만 모든 수술법에는 장단점과 부작용이 있듯이 이 수술법도 예외는 아닙니다. 자신이 받으려는 수술이 완벽하게 안전하고 좋은 점만 있는 것이 아닌 만큼, 이를 미리 알아두는 것이 도움이 되리라고 생각됩니다.

연골 입자 코성형의 장단점을 살펴봅시다. 우선 연골 입자 코성형은 언뜻 생각하기에는 자가연골을 이용하고 박리도 제한적이어서 부작용이 적고 안전할 것으로 생각됩니다. 이렇다보니 장점으로는 ‘수술이 간편하고 수술 시간이 짧다’는 것을 들 수 있습니다.

단점은 코의 길이, 각도 등을 조절할 수 없고, 구축이나 코끝 변형, 휜 코, 들창코 등의 복합적인 코 변형을 교정하는 것은 불가능하다는 점입니다. 이밖에 단순히 콧대와 코끝의 높이를 올리는 데에만 사용할 수 있는 것도 꽤나 치명적인 단점입니다.

무엇보다 앞에서 말씀드린대로 연골입자 코성형은 수술 후 부작용의 발생 가능성이 꽤 높다는 것입니다.

부작용과 원인을 살펴보겠습니다. 우선 가장 흔한 부작용은 염증입니다. 연골 입자는 염증에 취약합니다. 세균 오염이 됐을 때 노출되는 면적이 넓고, 입자 사이사이로 균이 오염됨으로써 항생제나 면역세포의 방어력이 떨어질 수밖에 없고, 다듬는 과정에서 균에 오염될 위험성도 높습니다.

다음으로는 연골입자를 원하는 모양으로 굳힐 때 글루(의료용 접착제) 또는 자가 혈액을 이용하는 데, 코 안에 넣을 때, 피부의 압박이나 마찰력 등의 힘을 받으면 입자가 원하는 형태를 유지하지 못하고 늘리거나 흩어지기 쉽다는 점입니다. 따라서 콧등에 놓으면 콧등이 퍼져 보이거나 의도한 모양대로 유지하지 못하는 문제가 나타날 수 있다.

또한 글루로 연골입자를 아주 단단하게 굳혀서 모양을 유지한다면, 딱딱한 느낌으로 인해 촉감과 텍스처가 만족스럽지 않게 됩니다.

이런 부작용 등이 발생했을 때 해결책은 연골입자를 모두 제거하고, 상태에 따라 적절한 방법을 잘 선택해 교정하는 것입니다. 다만 미세한 입자가 여기저기 퍼져 있으므로 꼼꼼하게 제거해야 하며, 염증 후에는 코의 골격과 피부가 많이 손상돼 있기 때문에 복구하는 게 까다롭습니다. 우선 피부와 연부조직이 충분히 회복이 되어야 하겠습니다. 다음으로 콧대와 코끝의 골격 상태를 정확히 파악하여 철저하게 계획을 세워야 하므로 경험이 많이 필요합니다.

결론적으로 연골입자 코성형에 앞서 수술의 장단점과 생길 수 있는 부작용을 잘 이해한 뒤 상황에 따라 자신에게 가장 적절한 수술 방법을 선택하는 게 중요합니다.

글=국원석 국원석성형외과 대표원장(성형외과 전문의)

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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