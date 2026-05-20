수디, CBE 중국 뷰티 엑스포 통해 글로벌 시장 공략 나서

사진=수디(Sudee)

수디가 글로벌 시장 공략에 나섰다.

한국 에스테틱 스킨케어 브랜드 수디(Sudee)가 지난 5월 개최된 ‘제30회 CBE 중국 뷰티 엑스포(CBE China Beauty Expo)’에 참가해 브랜드의 에스테틱 스킨케어 기술력과 연구 기반 제품 경쟁력을 선보였다고 20일 밝혔다.

브랜드에 따르면 수디는 이번 전시에서 흑백 미니멀 콘셉트의 부스를 운영하며 에스테틱 중심의 스킨케어 라인업을 공개했다. 현장에서는 ‘피부 과학에 집중하다’는 브랜드 철학을 바탕으로 효능 중심 스킨케어 브랜드로서의 방향성과 기술력을 소개하며 방문객들의 관심을 모았다.

수디는 한국 IDEA 성형외과에서 시작된 에스테틱 스킨케어 브랜드로, 25년간의 임상 경험과 20년 피부 관리 노하우를 기반으로 의료미용 수준의 연구개발(R&D)을 진행하고 있다. 또한 SD SKIN LAB을 중심으로 피부 과학 기술과 임상 스킨케어 데이터를 접목한 피부 솔루션을 전개하고 있다.

이번 박람회에서는 안티에이징과 주름 개선, 미백·잡티 케어, 탄력·리페어 중심의 제품군을 선보였다. 주요 제품으로는 ‘펩타이드 부스트 에너자이징 마스크’, ‘럭스골드 인리치드 너리싱 젤 마스크’, ‘리제너레이팅 래디언스 마스크’, ‘워터 글로우 너리싱 톤업 크림’ 등이 소개됐다.

사진=수디(Sudee)

‘럭스골드 인리치드 너리싱 젤 마스크’는 24K 골드와 식물성 콜라겐을 함유한 제품으로 피부 탄력과 주름 개선 케어에 초점을 맞췄다. 리포좀 기술과 하이드로겔 시트를 적용해 유효 성분의 전달력을 높인 점이 특징이다.

‘펩타이드 부스트 에너자이징 마스크’는 펩타이드 이중 작용 시스템과 나노 침투 기술을 기반으로 콜라겐 활성화 및 탄력 케어를 지원한다. 여기에 72시간 서방출 시스템을 적용해 집중 리프팅 케어가 가능하도록 설계됐다.

‘리제너레이팅 래디언스 마스크’는 보습과 브라이트닝, 탄력 케어를 동시에 고려한 멀티 안티에이징 제품이다. MELACUT complex™와 SYN-COLL™ 성분을 적용했으며, 비건 콜라겐과 광채 케어 기술을 더해 피부 윤기와 탄력 개선에 도움을 준다.

‘워터 글로우 너리싱 톤업 크림’은 메이크업과 스킨케어 기능을 결합한 제품으로, 프로자일린·PDRN·나이아신아마이드·복합 히알루론산 등을 함유해 보습과 브라이트닝, 탄력 케어를 지원한다.

수디 관계자는 “이번 CBE 참가를 통해 수디의 에스테틱 기반 스킨케어 기술력과 브랜드 방향성을 글로벌 시장에 소개할 수 있었다”며 “앞으로도 피부 과학 기반의 제품 연구와 글로벌 시장 확대를 지속해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

한편, 수디는 중국·한국 이중 미백 특허 기반 성분과 펩타이드·콜라겐 기술을 바탕으로 미백과 탄력, 주름 개선 중심의 에스테틱 스킨케어 솔루션을 확대하고 있다. 또한 IDEA 성형외과의 임상 데이터와 SD SKIN LAB 연구를 기반으로 콜라겐 안티에이징, 펩타이드 리프팅, 리페어 중심 제품 개발을 지속해 나가고 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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