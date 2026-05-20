김세정, 아찔한 슬립 뷔스티에…사랑스러운 ‘치명적 홈웨어 룩’ [스타★샷]

김세정이 청순하고 성숙한 매력을 드러냈다. 출처=김세정 SNS

그룹 아이오아이(I.O.I)의 멤버 겸 배우 김세정이 눈부신 비주얼을 과시했다.

지난 19일 김세정은 자신의 SNS 계정에 특별한 문구 대신 이모티콘과 함께 근황을 담은 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 김세정은 얇은 스트랩이 돋보이는 아이보리 실크 소재의 도트 무늬 뷔스티에를 착용해 청순하면서도 성숙한 매력을 발산했다. 여기에 허리 라인의 프릴 디테일이 돋보이는 화이트 숏팬츠를 매치해 발랄하고 사랑스러운 홈웨어 룩의 정석을 선보였다.

특히 은은하게 허리 라인을 드러낸 크롭 상의와 하이웨이스트 하의의 조합은 김세정의 완벽한 비율과 슬림한 몸매를 한층 돋보이게 만들었다. 여기에 풍성한 웨이브 헤어스타일과 생기 넘치는 핑크빛 치크 메이크업이 더해져 인형 같은 미모를 완성했다.

한편 김세정이 속한 그룹 아이오아이는 지난 19일 미니 3집 ‘아이오아이 : 루프(I.O.I : LOOP)’를 발매하며 본격적인 컴백 활동에 돌입했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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